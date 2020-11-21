В Приморье продолжают разбираться с последствиями ледяного дождя. Многие уже двое суток сидят без света, отопления и воды. В субботу, 21 ноября, Русский мост (дорога А-371 Владивосток — остров Русский) закрыли из-за обрушения льда с вант, запущен паром, вмещающий около 20 автомобилей, сообщило правительство Приморского края. Из-за циклона на мосту обледенели ванты, с них падают наледь и сосульки. «Падая на проезжую часть, ледяные глыбы выбивают даже куски асфальта. В отличие от Золотого моста, где конструкция пилонов V-образная и ванты расходятся в стороны от проезжей части, на Русском мосту ванты сходятся к центру проезжей части и соответственно размещены над ней. Ситуация находится под постоянным мониторингом», — отметили в ДСД Дальний Восток.

Фото www.primorsky.ru

Владивосток чистят от снега и льда, но сил не хватает. «Работы здесь непочатый край, и неизвестно, сколько времени потребуется, чтобы убрать лёд», — пишет VL.Ru про участок около Тихоокеанского государственного медицинского университета. Утром в субботу, 21 ноября, во Владивостоке, по данным издания, без холодной воды оставались более 2100 домов, 1600 домов без электричества,1300 домов без горячей воды и 1200 без отопления. В Надеждинском районе, согласно сообщению администрации, 21 ноября введён режим ЧС. Наиболее пострадавшие от удара стихии территории — Артем и Владивосток — организовали бесплатное питание для несовершеннолетних на базе муниципальных образовательных учреждений: детям из домов, где не дали электричество и воду, начиная с 21 ноября будут предоставлять трёхразовое горячее питание. Ряд предприятий общественного питания Владивостока решили бесплатно кормить аварийные бригады и пострадавших от непогоды. Волонтёры акции «МыВместе» доставляют продукты питания и медикаменты пожилым и маломобильным гражданам. Для жителей развёрнуты пункты питания в школе и в автобусе.

«Примводоканал» организовал для жителей Первомайского района подвоз питьевой воды по двум адресам. Горожане и организации одалживают пострадавшим или сдают в аренду очень дёшево газовые плитки и печки, отмечает VL.Ru. В соцсетях жители Владивостока распространяют призывы помогать птицам, которые после обледенения деревьев и земли остались без корма. «Птицы! Их нужно спасти сейчас. Их не видно. Они забились в укромных местах. Для них не осталось ни единого шанса на спасение, если мы их не накормим», — говорится в сообщении. Циклон обрушился на Приморье в ночь с 18 на 19 ноября, прошёл дождь и резко похолодало. Дороги и тротуары покрылись толстой коркой льда, провода и деревья не выдерживали тяжести наледи. 20 ноября пошёл снег. Во Владивостоке был объявлен режим ЧС. Кроме деревьев падали и бетонные конструкции. Одно из самых впечатляющих ЧП 19 ноября попало на видео: на стоящий автомобиль с крыши рухнула плита, водитель успел отскочить. В ночь с 19 на 20 ноября на Светланской улице на припаркованный Toyota Sprinter Carib упал железобетонный столб, пишет VL.Ru. По словам владельца машины Михаила, перед тем как припарковаться, он внимательно осмотрел место, чтобы рядом не было деревьев, которые могли упасть, а после ушëл по своим делам. Как оказалось впоследствии, угрозу представляли не только деревья.

Фото с сайта VL.Ru Фото с сайта VL.Ru Фото с сайта VL.Ru

Удар столба пришёлся ровно на первый ряд сидений. ДПС приехала очень быстро, а вот электромонтёров пришлось ждать дольше — они смогли убрать столб только около полудня 20 ноября. «Очень рад, что никто не пострадал, что касается ущерба, то машина восстановлению не подлежит. В нынешнем состоянии еë ни один ремонтник не возьмётся восстанавливать. Ущерб оцениваю в 200 тысяч рублей, будем искать владельцев этого столба и подавать иск в суд. Понятно, что стихия сыграла свою роль, но столбы не должны падать», — заявил Михаил.