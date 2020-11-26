Ущерб, причинённый циклоном с ледяным дождём в Приморском крае, предварительно оценивается в 366 миллионов рублей, наибольший урон нанесён объектам энергетики — более 250 миллионов рублей. Об этом, а также о ходе аварийно-восстановительных работ сообщает 26 ноября правительство края.

Кадр с YouTube Кадр с YouTube-канала Сергей Данила Кадр с YouTube-канала Сергей Данила

По данным оперативного штаба Приморского края по ликвидации ЧС, в результате ледяного дождя, который начался 18 ноября и шёл несколько дней, без электроснабжения остались 67 социально значимых объектов, более 180 тысяч человек в 73 населенных пунктах. К утру 26 ноября без света продолжают жить около 15 тысяч человек. Режимы ЧС всё ещё действуют в пяти районах.

Остров Русский до сих пор, как минимум до 30 ноября, отрезан от земли, ходит паром. Сегодня для обколки льда с вантов моста привлекли профессиональных альпинистов из других регионов Дальнего Востока. Они работают на высоте до 300 метров при сильном ветре. В Сети расходятся кадры, снятые с дрона, а также одним из альпинистов.

«Веревку дополнительную завяжу и буду спускаться к пилону. Выйду на перемычку, там двери. Вон отбил уже это все»: Расскажите, какая у вас тяжелая работа, альпинисту, чистящему лед с вантов моста на остров Русский pic.twitter.com/bHhZZ97OL2 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) November 26, 2020

«Южная сторона освобождена ото льда. Осталось очистить 60 вантов, работы займут еще неделю», — отметил первый заместитель директора ДСД «Дальний Восток» Дмитрий Бабак. Пока на острове не будет стабильного электроснабжения, жителей обещают обеспечивать горячим питанием, газовыми баллонами и печами. Восстановление энергоснабжения по постоянной схеме во Владивостоке займёт до двух месяцев, заявил 26 ноября министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. Город четвёртый день стоит в пробках с раннего утра. Движение транспорта по центральным улицам под Золотым мостом закрыто на неопределённый срок — на дорогу падает лёд с конструкций, передаёт VL.RU. По улицам и обочинам, помимо веток и снега, всё ещё лежат оборванные провода. Энергетики просят жителей не приближаться к ЛЭП и не прикасаться к оборванным проводам. На улице Нейбута, где 19 ноября одну машину разрубила бетонная плита, а другую прижал столб, теперь на припаркованный автомобиль упала глыба льда. Женщина с малышом спаслась, пишет Vladnews.