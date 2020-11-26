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Альпинист снял, как на высоте 300 м скалывает лёд с вантов Русского моста. На улице, где плита разрубила «Ниссан», другую машину атаковала наледь

Ущерб, причинённый циклоном с ледяным дождём в Приморском крае, предварительно оценивается в 366 миллионов рублей, наибольший урон нанесён объектам энергетики — более 250 миллионов рублей. Об этом, а также о ходе аварийно-восстановительных работ сообщает 26 ноября правительство края.

Кадр с YouTube
Кадр с YouTube
Кадр с YouTube-канала&nbsp;Сергей Данила
Кадр с YouTube-канала Сергей Данила
Кадр с YouTube-канала&nbsp;Сергей Данила
Кадр с YouTube-канала Сергей Данила

По данным оперативного штаба Приморского края по ликвидации ЧС, в результате ледяного дождя, который начался 18 ноября и шёл несколько дней, без электроснабжения остались 67 социально значимых объектов, более 180 тысяч человек в 73 населенных пунктах. К утру 26 ноября без света продолжают жить около 15 тысяч человек. Режимы ЧС всё ещё действуют в пяти районах.

Остров Русский до сих пор, как минимум до 30 ноября, отрезан от земли, ходит паром. Сегодня для обколки льда с вантов моста привлекли профессиональных альпинистов из других регионов Дальнего Востока. Они работают на высоте до 300 метров при сильном ветре. В Сети расходятся кадры, снятые с дрона, а также одним из альпинистов.

«Южная сторона освобождена ото льда. Осталось очистить 60 вантов, работы займут еще неделю», — отметил первый заместитель директора ДСД «Дальний Восток» Дмитрий Бабак. Пока на острове не будет стабильного электроснабжения, жителей обещают обеспечивать горячим питанием, газовыми баллонами и печами.

Восстановление энергоснабжения по постоянной схеме во Владивостоке займёт до двух месяцев, заявил 26 ноября министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. Город четвёртый день стоит в пробках с раннего утра. Движение транспорта по центральным улицам под Золотым мостом закрыто на неопределённый срок — на дорогу падает лёд с конструкций, передаёт VL.RU. По улицам и обочинам, помимо веток и снега, всё ещё лежат оборванные провода. Энергетики просят жителей не приближаться к ЛЭП и не прикасаться к оборванным проводам. На улице Нейбута, где 19 ноября одну машину разрубила бетонная плита, а другую прижал столб, теперь на припаркованный автомобиль упала глыба льда. Женщина с малышом спаслась, пишет Vladnews.

Резервный фонд для ликвидации последствий ЧС, по данным правительства, пополнили на 900 миллионов рублей, в том числе из федерального центра. Соседние по Дальнему Востоку регионы предоставили Приморскому краю шесть резервных источников питания, ещё восемь были доставлены бортами МЧС из Росрезерва. На время аварийно-восстановительных работ во Владивостоке были развернуты 14 полевых кухонь, в городе Артём — 12.

«Во время действия режима ЧС жителям пострадавших территорий, включая остров Русский, было выдано 3 880 плит, более 51 300 газовых баллонов, 30 000 литров питьевой воды. ПВР были обеспечены 50 000 комплектов разовой посуды из резервного фонда Приморского края», — сообщили в оперштабе.

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Комментарии (1)

Peshekhod
Обалдеть страшно, как он там висит. Эти две петли обе перетрутся легко и быстро о шершавую ванту, метров через 50. Альпинисты - герои!
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