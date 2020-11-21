Из магазинов на острове Русский во Владивостоке пропали хлеб, спички, газовые баллоны, соль и 5-литровые емкости с водой: остров фактически отрезан из-за закрытия движения по мосту на материк.
«Газовые баллоны теперь дефицит, соли и спичек тоже нет. Хлеб закончился к вечеру», — цитирует РИА Новости продавца одного из магазинов 21 ноября. Когда будут поставки, неизвестно: продавцы предлагают ждать открытия моста.
Остров больше двух суток остаётся без света и воды. Мост закрыли 21 ноября, так как с вант на дорожное полотно падают куски льда, поврежден кожух одного из стальных тросов. Движение по нему откроют не раньше воскресенья. Очевидцы сняли «ледопад» на видео.
Обычно мост это единственный способ попасть на остров, где живут несколько тысяч человек. Обычно паромы сюда не ходят, но сегодня власти запустили паром вместимостью 20 машин. Многим водителям, решившим уехать на материк, пришлось ждать несколько часов. Всех везут домой бесплатно, даже за автомобили платить не нужно, рассказывает VL.Ru. Желающих выбраться из города так много, что очередь из машин тянется до морвокзала. На всякий случай рядом дежурит полиция, но давки и споров за место на пароме пока нет.
Во Владивостоке постепенно восстанавливают электроснабжение, оно уже есть в пригородных районах Чайки, Седанки, Океанской, Сахарного Ключа и Спутника, пишет VL.RU. Горожане радуются и делятся хорошими новостями. Но из-за потепления и таяния ледяной корки на проводах могут произойти повторные обрывы. Над бухтой и кораблями нависает лишь наполовину освещённый Золотой мост — как символ и без того непростого 2020 года, отмечает издание.
Циклон обрушился на Приморье в ночь с 18 на 19 ноября, прошёл дождь и резко похолодало. Дороги и тротуары покрылись толстой коркой льда, провода и деревья не выдерживали тяжести наледи. 20 ноября пошёл снег. Во Владивостоке был объявлен режим ЧС. Утром в субботу в городе без холодной воды оставались более 2100 домов, 1600 домов без электричества,1300 домов без горячей воды и 1200 без отопления.