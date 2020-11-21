Из магазинов на острове Русский во Владивостоке пропали хлеб, спички, газовые баллоны, соль и 5-литровые емкости с водой: остров фактически отрезан из-за закрытия движения по мосту на материк.

«Газовые баллоны теперь дефицит, соли и спичек тоже нет. Хлеб закончился к вечеру», — цитирует РИА Новости продавца одного из магазинов 21 ноября. Когда будут поставки, неизвестно: продавцы предлагают ждать открытия моста.

Остров больше двух суток остаётся без света и воды. Мост закрыли 21 ноября, так как с вант на дорожное полотно падают куски льда, поврежден кожух одного из стальных тросов. Движение по нему откроют не раньше воскресенья. Очевидцы сняли «ледопад» на видео.