Мощный циклон обрушился на Приморье, больше всего пострадали города Артем, Владивосток и Шкотовский район, сообщает 19 ноября местная администрация.

ИА PrimaMedia рассказывает, что во Владивостоке с ночи 18 ноября льет ледяной дождь. Утром 19 ноября в нескольких районах отключено электричество из-за обледенения сетей и упавших деревьев. Жители рассказывают и об отключениях воды, сетей Интернет, ТВ, о повреждённых машинах, на которые упали сломанные под тяжестью льда ветви.

По данным соцсетей и СМИ, на стоянке торгового центра на улице Нейбута на автомобиль рухнул бетонный столб. В другом месте во время ледяного дождя с крыши девятиэтажки бетонная плита упала на X-Trail, из которого только что вышел водитель.