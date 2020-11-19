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Ледяной дождь оставил часть Владивостока без света, на проводах нарос панцирь в 3 см. Машину разрубила бетонная плита — ЧП на видео

Мощный циклон обрушился на Приморье, больше всего пострадали города Артем, Владивосток и Шкотовский район, сообщает 19 ноября местная администрация.

ИА PrimaMedia рассказывает, что во Владивостоке с ночи 18 ноября льет ледяной дождь. Утром 19 ноября в нескольких районах отключено электричество из-за обледенения сетей и упавших деревьев. Жители рассказывают и об отключениях воды, сетей Интернет, ТВ, о повреждённых машинах, на которые упали сломанные под тяжестью льда ветви.

По данным соцсетей и СМИ, на стоянке торгового центра на улице Нейбута на автомобиль рухнул бетонный столб. В другом месте во время ледяного дождя с крыши девятиэтажки бетонная плита упала на X-Trail, из которого только что вышел водитель.

Момент падения попал на видео.

Наибольший урон, по данным администрации, нанесён энергосетевому хозяйству. Много аварий зафиксировано на электросетях во Владивостоке, особенно на острове Русский. Параллельно город очищают от снега и поваленных деревьев. В Артеме без света остались более 380 многоквартирных и почти 3,5 тысячи частных домов, обесточены насосные станции. В результате лишены теплоснабжения 1,5 тысячи жителей, водоснабжения — около 20 тысяч. Решается вопрос о введении в округе режима ЧС.

Энергетикам непросто. Основной причиной отключений электроэнергии стали обрывы проводов, ледяной панцирь на некоторых линиях толщиной 3 сантиметра. Опоры высоковольтных линий также обледенели, подняться на такую опору невозможно. Из-за особенностей рельефа Владивостока подъезд спецтехники к некоторым местам повреждения пока затруднен, пишет PrimaMedia.

Приморцам рекомендовано не пользоваться транспортом, а руководителям компаний и предприятий — максимально перевести сотрудников на удаленный режим работы. Школьников и дошколят завтра советуют оставлять дома. По словам губернатора региона, нет причин, чтобы подвергать дополнительному риску здоровье детей и их родителей.

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Комментарии (6)

кто-то страшный
Это же пруль. Рехтанут немного, и ещё побегает.
261217951
Новостройки начинают разваливаться.
eaglex
Впору отмечать второй день рождения.
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