Матвиенко ушла на самоизоляцию из-за контакта с ковидным больным

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ближайшее время будет работать в удаленном режиме.

«Валентина Ивановна имела контакт с заболевшим коронавирусом и по правилам ушла на самоизоляцию», — рассказал 2 декабря РИА Новости вице-спикер Андрей Яцкин. По его словам, председатель Совфеда будет исполнять свои обязанности удаленно.

Валентина Матвиенко ранее заявила, что соблюдает меры предосторожности для профилактики коронавируса. При этом она уверена, что избыточности в ограничительных мерах быть не должно.