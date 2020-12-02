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Матвиенко ушла на самоизоляцию из-за контакта с ковидным больным

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ближайшее время будет работать в удаленном режиме.

«Валентина Ивановна имела контакт с заболевшим коронавирусом и по правилам ушла на самоизоляцию», — рассказал 2 декабря РИА Новости вице-спикер Андрей Яцкин. По его словам, председатель Совфеда будет исполнять свои обязанности удаленно.

Валентина Матвиенко ранее заявила, что соблюдает меры предосторожности для профилактики коронавируса. При этом она уверена, что избыточности в ограничительных мерах быть не должно.

Сегодня же о заболевании COVID-19 сообщил председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

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Комментарии (6)

***_555
Ещё не все попиарились и отхайповались?
zlopopik
С Кудриным общалась?
260551481
Пора уже бабуле и на покой...
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