Кудрина зацепило. Он лечится от коронавируса

Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин сообщил о том, что заразился коронавирусом.

«Зацепило и меня: положительный тест на ковид. Пока проходит сносно, самоизолируюсь и лечусь», — рассказал Кудрин 2 декабря в своём твиттере.

Кудрин занимает пост председателя Счетной палаты, а также является членом комитета гражданских инициатив и деканом факультета свободных искусств и наук СПбГУ.

Заболеваемость COVID-19 в России растёт. В Петербурге в последние дни регистрируют примерно по 3,7 тысячи новых случаев заражения. Статистика смертей в стране к 1 декабря преодолела психологический порог, превысив 40 000 случаев.