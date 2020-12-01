Статистика смертей от COVID-19 в России преодолела психологический порог. Петербург почти взял новую высоту

За последние сутки в российскую статистику коронавирусных смертей добавили 569 случаев — это максимум, зафиксированный с начала пандемии. К 1 декабря число жертв инфекции в стране превысило 40 000 человек.

По данным оперативного штаба, от COVID-19 в России скончались 40 464 человека. Из них 5 517 умерли в Петербурге, 8 978 в Москве.



Северная столица, которая накануне по суточному приросту летальных исходов сползла на третье место, вернула первенство. В городе 85 новых смертей, в Москве на девять случаев меньше. Последний раз столько же умерших в Петербурге фиксировали 25 ноября, больше ещё не было.