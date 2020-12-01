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Статистика смертей от COVID-19 в России преодолела психологический порог. Петербург почти взял новую высоту

За последние сутки в российскую статистику коронавирусных смертей добавили 569 случаев — это максимум, зафиксированный с начала пандемии. К 1 декабря число жертв инфекции в стране превысило 40 000 человек.

По данным оперативного штаба, от COVID-19 в России скончались 40 464 человека. Из них 5 517 умерли в Петербурге, 8 978 в Москве.

Северная столица, которая накануне по суточному приросту летальных исходов сползла на третье место, вернула первенство. В городе 85 новых смертей, в Москве на девять случаев меньше. Последний раз столько же умерших в Петербурге фиксировали 25 ноября, больше ещё не было.

О том, как меняется число заболевших коронавирусной инфекцией, можно прочитать на «Фонтанке».

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Комментарии (8)

Голонд Фродо
Вот и статистику по COVID-19 решили причесать, но тренд ни куда не делся.
Блейк
Каждый день от рака лёгких в стране умирает 164 человека. Но народ продолжает курить.
"В 2019 году первые места в рейтинге смертельных диагнозов по-прежнему занимали болезни системы кровообращения (от них в минувшем году умерли 841 тыс. человек) и новообразования (295 тыс. человек). Жертвами болезней нервной системы стали 100 тыс. человек, болезней органов пищеварения - 97 тыс. человек, болезней органов дыхания - 58 тыс. человек, болезней эндокринной системы - 43 тыс. человек, а от инфекционных и паразитарных болезней скончалась 31 тыс. россиян."
Надо лечить болезни системы кровообращения и новообразования, под миллион умирает, считай город Краснодар вымирает ежегодно.
Modest_5e4ce41f7533b
Когда это у нас на счет смертей какие-то пороги были? "За ценой не постоим" - это из нашего лексикона.
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