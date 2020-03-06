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06.03.2020 14:35
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Страх перед коронавирусом лишил Матвиенко поцелуев и рукопожатий. На Лукашенко не распространяется

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала, что для профилактики 2019-nCoV она соблюдает рекомендации Роспотребнадзора избегать контактов с другими людьми. Однако на встрече с лидером соседней страны она решила сделать исключение.

«Как я уберегаюсь? Я строго выполняю рекомендации Роспотребнадзора: я мою руки, я ни с кем не целуюсь, стараюсь не здороваться за руку», — цитирует 6 марта заявление Валентины Матвиенко ТАСС.

По ее словам, «никому ничего не угрожает», если строго следовать рекомендациям компетентных органов.

За день до этого Матвиенко в Минске принимал Александр Лукашенко. На видео встречи, которое распространило агентство «Белта», видно, что белорусский президент и спикер российского Совфеда жмут друг другу руки и обнимаются несколько секунд. «Вы знаете, что вы нам самый близкий, родной человек», — резюмирует лидер соседней страны.

Ранее Лукашенко заверил, что в Белоруссии не стоит опасаться коронавируса, так как все «спокойно, без гвалта и шума».

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