Страх перед коронавирусом лишил Матвиенко поцелуев и рукопожатий. На Лукашенко не распространяется
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала, что для профилактики 2019-nCoV она соблюдает рекомендации Роспотребнадзора избегать контактов с другими людьми. Однако на встрече с лидером соседней страны она решила сделать исключение.
«Как я уберегаюсь? Я строго выполняю рекомендации Роспотребнадзора: я мою руки, я ни с кем не целуюсь, стараюсь не здороваться за руку», — цитирует 6 марта заявление Валентины Матвиенко ТАСС.
По ее словам, «никому ничего не угрожает», если строго следовать рекомендациям компетентных органов.
За день до этого Матвиенко в Минске принимал Александр Лукашенко. На видео встречи, которое распространило агентство «Белта», видно, что белорусский президент и спикер российского Совфеда жмут друг другу руки и обнимаются несколько секунд. «Вы знаете, что вы нам самый близкий, родной человек», — резюмирует лидер соседней страны.
Ранее Лукашенко заверил, что в Белоруссии не стоит опасаться коронавируса, так как все «спокойно, без гвалта и шума».