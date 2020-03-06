Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала, что для профилактики 2019-nCoV она соблюдает рекомендации Роспотребнадзора избегать контактов с другими людьми. Однако на встрече с лидером соседней страны она решила сделать исключение.



«Как я уберегаюсь? Я строго выполняю рекомендации Роспотребнадзора: я мою руки, я ни с кем не целуюсь, стараюсь не здороваться за руку», — цитирует 6 марта заявление Валентины Матвиенко ТАСС.



По ее словам, «никому ничего не угрожает», если строго следовать рекомендациям компетентных органов.

