Матвиенко: Понятиям «самоизоляция» и «социальная дистанция» дадут юридическое определение

Поправки в законодательство, которые разъяснят понятия «самоизоляция», «режим самосохранения» и «социальная дистанция», готовит Совет Федерации. Об этом заявила председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.



«Я считаю, что, безусловно, теперь надо внести уточнения в наше законодательство и дать законодательное определение всем этим ограничительным мерам, чтобы никому не повадно было заниматься отсебятиной, что называется», — сказала Матвиенко 15 октября в интервью ТАСС.



По ее словам, несколько комитетов работают над юридическими определениями терминов, которые вошли в обиход с началом пандемии коронавируса.

