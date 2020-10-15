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15.10.2020 07:21
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Матвиенко: Понятиям «самоизоляция» и «социальная дистанция» дадут юридическое определение

Поправки в законодательство, которые разъяснят понятия «самоизоляция», «режим самосохранения» и «социальная дистанция», готовит Совет Федерации. Об этом заявила председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.

«Я считаю, что, безусловно, теперь надо внести уточнения в наше законодательство и дать законодательное определение всем этим ограничительным мерам, чтобы никому не повадно было заниматься отсебятиной, что называется», — сказала Матвиенко 15 октября в интервью ТАСС.

По ее словам, несколько комитетов работают над юридическими определениями терминов, которые вошли в обиход с началом пандемии коронавируса.

Валентина Матвиенко убеждена, что ограничительные меры должны эффективно действовать для защиты жизни и здоровья людей, но избыточности в них быть не должно.

Ранее она выразила мнение, что вакцинация от коронавируса не может быть насильственной — только добровольной.

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Комментарии (1)

Yubilar
Так есть, по-моему, в законодательстве соответствующие определения. Арест. Домашний арест. "Запрет определенных действий", предусматривающей возможность ограничения прав и свобод обвиняемого (подозреваемого), альтернативную домашнему аресту. Так, может быть запрещен выход из дома в определенное время и нахождение в конкретных местах. Суд также сможет запретить приближаться к тем или иным объектам или лицам, общаться, посылать и получать почтовые отправления, а также пользоваться техсредствами связи и интернетом для контактирования с определенным кругом лиц. И зачем чего-то новое придумывать?
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