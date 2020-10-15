Матвиенко: Понятиям «самоизоляция» и «социальная дистанция» дадут юридическое определение
Поправки в законодательство, которые разъяснят понятия «самоизоляция», «режим самосохранения» и «социальная дистанция», готовит Совет Федерации. Об этом заявила председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.
«Я считаю, что, безусловно, теперь надо внести уточнения в наше законодательство и дать законодательное определение всем этим ограничительным мерам, чтобы никому не повадно было заниматься отсебятиной, что называется», — сказала Матвиенко 15 октября в интервью ТАСС.
По ее словам, несколько комитетов работают над юридическими определениями терминов, которые вошли в обиход с началом пандемии коронавируса.
Валентина Матвиенко убеждена, что ограничительные меры должны эффективно действовать для защиты жизни и здоровья людей, но избыточности в них быть не должно.
Ранее она выразила мнение, что вакцинация от коронавируса не может быть насильственной — только добровольной.