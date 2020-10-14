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14.10.2020 16:03
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Валентина Матвиенко выступила против насильственной вакцинации от коронавируса

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что вакцинация от коронавируса не может быть насильственной — только добровольной.

«Я за вакцинацию, безусловно. Но я считаю, что это не должна быть насильственная, обязательная вакцинация. Каждый должен принять самостоятельное решение: делать ему прививку или нет», — заявила она 14 октября в интервью ТАСС.

По её словам, в ситуации с вакцинацией нужны не приказы, а большая разъяснительная работа. Населению надо рассказать, что такое вакцина, что она дает, какие плюсы и минусы у неё и какие риски существуют.

Напомним, что петербургский Роспотребнадзор считает, что, чтобы остановить коронавирус в Северной столице, нужно привить 75–80% населения. Владимир Путин сегодня объявил о регистрации второй вакцины от COVID-19 в России.

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Комментарии (11)

michailPotapov
Навязанное добро - ЗЛО
260642921
Вот это либерализм так либерализм...
USSR_forever
а она как себе представляет эту "насильственность"? и неужели они думают, что фраза "добровольно" заставит вкалывать в себя хрен знает что?! =) .... будьте добры - по федеральным каналам начните транслировать массовую вакцинацию чиновников, потом мы подождём 2 недели и предоставьте нам с ними интервью после этого.... если чинушки переживут и не склеят ласты, то мы тогда дружно встанем в очередь за вакциной.... а пока всё это "Филькина грамота"...
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