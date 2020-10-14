Валентина Матвиенко выступила против насильственной вакцинации от коронавируса

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что вакцинация от коронавируса не может быть насильственной — только добровольной.



«Я за вакцинацию, безусловно. Но я считаю, что это не должна быть насильственная, обязательная вакцинация. Каждый должен принять самостоятельное решение: делать ему прививку или нет», — заявила она 14 октября в интервью ТАСС.



По её словам, в ситуации с вакцинацией нужны не приказы, а большая разъяснительная работа. Населению надо рассказать, что такое вакцина, что она дает, какие плюсы и минусы у неё и какие риски существуют.

