Суд в Петербурге отпустил домой обвиняемого в оправдании терроризма ЛГБТ-активиста. Следователь сохранял подсудные сообщения полгода

Об изменении меры пресечения 1 декабря сообщает объединенная пресс-служба. Сейчас домашний арест ему назначен до 6 декабря. Как рассказал «Фонтанке» адвокат обвиняемого Леонид Крикун, аргументы были те же, что и при продлении, — за время заключения с Меркуловым не было произведено никаких следственных действий. Следователь Устюгов, среди прочего, утверждал, что не зафиксировал в должном порядке сообщения из «ВКонтакте», которые и стали основанием для предъявления Меркулову обвинения. За волокиту он заслужил частное постановление от судьи Максименко, выговор отправился начальнику ГСУ Клаусу, но Меркулов все равно остался в СИЗО.

Меру пресечения с СИЗО на домашний арест Санкт-Петербургский городской суд изменил обвиняемому в оправдании терроризма Александру Меркулову. Он в изоляции почти полгода, месяц провел в психбольнице.

На заседании в горсуде выяснилось, что Устюгов с оформлением записей из паблика Меркулова справился, судья учел факт затягивания расследования и обвиняемого велел освободить.

Сейчас Меркулов в Крестах, туда он вернулся из психиатрической больницы на прошлой неделе. На стационарную экспертизу его следователь Устюгов отправил после того, как в суде прозвучала претензия — даже обязательной пятиминутной беседы с психиатром за время, что обвиняемый провел в СИЗО, все еще не состоялось.

Как отметил Крикун, амбулаторно с его подзащитным так никто и не беседовал, его сразу отправили в психбольницу. Решение было обжаловано, так как подобный порядок, объясняет адвокат, является нарушением. Отклика на эту жалобу он так и не получил.

Результаты экспертизы еще не готовы.

Меркулова задержали в начале июля за посты в группе, участниками которой были с десяток человек. В ней он в положительном ключе отзывался об анархисте Жлобицком, который погиб при взрыве в здании архангельского управления ФСБ.