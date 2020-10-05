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05.10.2020 22:57
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Судья в Петербурге отчитала следователя перед его начальством за волокиту по делу об оправдании терроризма. Обвиняемого он видел только раз

Продление ареста обвиняемого в оправдании терроризма Александра Меркулова закончилось для него еще месяцем в изоляторе, но досталось и следователю Устюгову, который ведет его дело. С момента первого допроса три месяца назад всякий интерес он к молодому человеку потерял.

О продлении меры пресечения 5 октября сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга. Меркулов останется в СИЗО до 6 ноября, сам он просил отпустить его под домашний арест, но аргументы о том, что уничтожать доказательства по делу он не собирается, судью не убедили.

Как рассказал «Фонтанке» адвокат Меркулова Леонид Крикун, со дня задержания 7 июля следователь так и не написал постановление о проведении лингвистической экспертизы, а Меркулову вменяют оправдание терроризма на основании его постов в соцсетях. Кроме того, подзащитный Крикуна за три месяца в СИЗО не прошел амбулаторную комплексную психолого-психиатрическую экспертизу, о которой тоже должен был позаботиться следователь. Иначе ее именуют «пятиминуткой» — арестанта специалисты навещают в изоляторе и в процессе недолгого разговора приходят к выводу, надо ли везти человека на стационарную экспертизу, или он в целом вменяем. Адвокат отметил, что с начала июля никаких следственных действий с его подзащитным не проводили.

Все это услышала и судья Октябрьского районного суда Юлия Максименко. «Следователем допущено необоснованное бездействие по уголовному делу и перед судом вновь возбуждено ходатайство о продлении срока содержания под стражей Меркулова для производства следственных и процессуальных действий, необходимость производства которых являлась, в том числе, основанием для продления меры 03.09.2020. Данное бездействие следователя повлекло за собой волокиту по делу и, как следствие, нарушение права обвиняемого на доступ к правосудию в разумные сроки», — вынесла она частное постановление и велела довести до сведения главы петербургского СК Александра Клауса, что его подчиненный Устюгов ничего по делу Меркулова не делает.

Меркулова пытаются привлечь за посты, посвященные анархисту Жлобицкому, который совершил самоподрыв в дверях Архангельского управления ФСБ в 2018 год. Сперва, в общении с Устюговым, он признал фактические обстоятельства дела, но как только оказался вне зоны доступа следователя и увидел адвоката, тут же сообщил, что показания давал под давлением.

Тяготеющий к ЛГБТ-движению Меркулов большую часть своих постов в соцсети посвятил «Евровидению», Кончите Вурст и Билалу Ассани.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

Мужской Взгляд
Вообще-то в подобных случаях суд должен был подследственному изменить меру пресечения, а также вынести следователю частное определение. Если посты зафиксированы материалами дела, то никакого давления на свидетелей подследственный оказать уже не может. В данном случае следователь сам совершает процессуальное и должностное правонарушение и должен быть привлечён к ответственности.
Djnyana
С июля месяца.., уже Октябрь.. - не обязан ли был Высокий Суд отпустить обвиняемого?! )
aaignat
Вот, сразу видно, люди не зря свой хлеб едят, они заняты очень важными государственными вопросами. Ура, товарищи, родина в безопасносте
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