Судья в Петербурге отчитала следователя перед его начальством за волокиту по делу об оправдании терроризма. Обвиняемого он видел только раз

Продление ареста обвиняемого в оправдании терроризма Александра Меркулова закончилось для него еще месяцем в изоляторе, но досталось и следователю Устюгову, который ведет его дело. С момента первого допроса три месяца назад всякий интерес он к молодому человеку потерял. О продлении меры пресечения 5 октября сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга. Меркулов останется в СИЗО до 6 ноября, сам он просил отпустить его под домашний арест, но аргументы о том, что уничтожать доказательства по делу он не собирается, судью не убедили.

Как рассказал «Фонтанке» адвокат Меркулова Леонид Крикун, со дня задержания 7 июля следователь так и не написал постановление о проведении лингвистической экспертизы, а Меркулову вменяют оправдание терроризма на основании его постов в соцсетях. Кроме того, подзащитный Крикуна за три месяца в СИЗО не прошел амбулаторную комплексную психолого-психиатрическую экспертизу, о которой тоже должен был позаботиться следователь. Иначе ее именуют «пятиминуткой» — арестанта специалисты навещают в изоляторе и в процессе недолгого разговора приходят к выводу, надо ли везти человека на стационарную экспертизу, или он в целом вменяем. Адвокат отметил, что с начала июля никаких следственных действий с его подзащитным не проводили. Все это услышала и судья Октябрьского районного суда Юлия Максименко. «Следователем допущено необоснованное бездействие по уголовному делу и перед судом вновь возбуждено ходатайство о продлении срока содержания под стражей Меркулова для производства следственных и процессуальных действий, необходимость производства которых являлась, в том числе, основанием для продления меры 03.09.2020. Данное бездействие следователя повлекло за собой волокиту по делу и, как следствие, нарушение права обвиняемого на доступ к правосудию в разумные сроки», — вынесла она частное постановление и велела довести до сведения главы петербургского СК Александра Клауса, что его подчиненный Устюгов ничего по делу Меркулова не делает.