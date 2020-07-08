За публичное оправдание терроризма Центр «Э» задержал поклонника Кончиты Вурст и Билала Ассани. Он поддерживал анархиста Жлобицкого

За высказывания в Интернете в изолятор отправлен житель Петербурга, тяготеющий к ЛГБТ-движению. Его страница «ВКонтакте» заполнена фотографиями участников «Евровидения», а уголовно наказуемое нашлось в администрируемом им паблике. Как стало известно «Фонтанке» 8 июля, домой к 23-летнему Александру Меркулову оперативники Центра «Э» постучались вечером 6 числа. В квартире на Гороховой улице прошел обыск, изъяли роутер, два ноутбука и два телефона. Самого Меркулова увезли на допрос, а 7-го числа, как уточнили в объединенной пресс-службе судов Петербурга, решением Октябрьского районного суда его отправили под стражу до 5 сентября. Там также добавили, что вину он полностью признал и просил домашний арест или запрет определенных действий.

Уголовное дело по статье 205.2 Уголовного кодекса — «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма», было возбуждено 6 июля, проверка длилась с 22 июня, в ее основе два заключения центра экспертиз СПбГУ. По версии следствия, работающий доставщиком пиццы Меркулов в период с ноября 2018 по октябрь 2019 года распространял материалы, которые оправдывают взрывы, поджоги и прочие подобные деяния. Якобы он делал это умышленно, призывая свою аудиторию заниматься террористической деятельностью. Ему предъявлены обвинения. «Фонтанка» бегло изучила страницу арестованного — на «стене» больше 50 тысяч записей и почти 230 тысяч фотографий. Абсолютное большинство — изображения музыкантов и других кумиров, в основном представителей ЛГБТ-движения. Александр большой поклонник «Евровидения», в частности Кончиты Вурст и Билала Ассани, он является администратором одного из русскоязычных сообществ, посвященных последнему. Меркулов также следит за погодой, рассказывая подписчикам о температурных рекордах в Петербурге, и повествует о своих рабочих достижениях — сколько было за день заказов и как быстро он их разнес. Изъясняется подозреваемый сдержанно. Для примера, о сломанном телефоне он пишет так: «Перестал работать из-за попадания влаги 18 декабря в результате дождливой погоды».