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«Посмотрите, что творится!» Беглов прокомментировал проведение концертов во время пандемии

Губернатор Петербурга уверен, что «совместная ответственность» необходима для победы над коронавирусом.

«Концерты — посмотрите, что творится! <...> Койки и врачи небесконечны. Нельзя за счет кого-то получать деньги или развлекаться», — заявил 1 декабря Александр Беглов по итогам объезда строящихся медучреждений.

По его словам, победить пандемию можно только при условии «совместной ответственности». «Либо перчатки, маска и дистанция, либо все сидим дома, чудес не бывает», — резюмировал Беглов.

пресс-служба губернатора Санкт-Петербурга

Градоначальник также подчеркнул, что власти Петербурга «делают все возможное», чтобы избежать закрытия бизнеса. При этом ситуация, по его оценке, остается «непростой». «Стационары работают с перегрузом. Очень помогают волонтеры. Но, чтобы поставить диагноз и выписать рецепт, нужен квалифицированный врач, а нагрузка на врачей возрастает в разы, они тоже устают. В 50 раз увеличилась нагрузка на поликлиники», — констатировал Беглов.

С начала пандемии в Петербурге выявили уже 129 604 заразившихся COVID-19.

С 14 ноября в Петербурге введены дополнительные требования к допуску посетителей в театры, иные организации исполнительских искусств, концертные залы и концертные площадки, кинотеатры. Проверяющие пришли на джазовый концерт в Люмьер-холл, который, по версии ревизоров, не был согласован со Смольным. В Ледовом дворце Петербурга в конце прошлой недели состоялся концерт Басты. После выступления появились кадры, на которых видна толпа в проходах между стульями в «сидячем» партере. Руководство Ледового заявило, что зал был заполнен меньше чем наполовину. Ксения Собчак также сходила на спектакль «Братья Карамазовы» в Петербурге и не нашла «ни одного свободного места».

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Комментарии (18)

usuder
А можно, пожалуйста, сократить интервалы между поездами метро и автобусами и трамваями?
Frank007
Браво! Браво! Браво!
Осталось только снять шапку!))
А куда же он раньше то смотрел? Или совсем не контролирует, что твориться у него под номом? Для чего ему нужны куча советников и помощников? Как такое можно было пропустить? А они же получили разрешения, почему не кого не призвали к ответственности? Значит бедные бары с посещаемостью 10-50 человек работать не может, но мы можем проводить такие концерты. Просто полный бред!
260657101
«Либо перчатки, маска и дистанция, либо все сидим дома, чудес не бывает», — резюмировал Беглов.

А дистанция, нужно увеличить дистанцию между поездами в метро , решили в петербургском метрополитене и увеличили интервал движения поездов.
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