Губернатор Петербурга уверен, что «совместная ответственность» необходима для победы над коронавирусом.

«Концерты — посмотрите, что творится! <...> Койки и врачи небесконечны. Нельзя за счет кого-то получать деньги или развлекаться», — заявил 1 декабря Александр Беглов по итогам объезда строящихся медучреждений.

По его словам, победить пандемию можно только при условии «совместной ответственности». «Либо перчатки, маска и дистанция, либо все сидим дома, чудес не бывает», — резюмировал Беглов.