Губернатор Петербурга уверен, что «совместная ответственность» необходима для победы над коронавирусом.
«Концерты — посмотрите, что творится! <...> Койки и врачи небесконечны. Нельзя за счет кого-то получать деньги или развлекаться», — заявил 1 декабря Александр Беглов по итогам объезда строящихся медучреждений.
По его словам, победить пандемию можно только при условии «совместной ответственности». «Либо перчатки, маска и дистанция, либо все сидим дома, чудес не бывает», — резюмировал Беглов.
пресс-служба губернатора Санкт-Петербурга
Градоначальник также подчеркнул, что власти Петербурга «делают все возможное», чтобы избежать закрытия бизнеса. При этом ситуация, по его оценке, остается «непростой». «Стационары работают с перегрузом. Очень помогают волонтеры. Но, чтобы поставить диагноз и выписать рецепт, нужен квалифицированный врач, а нагрузка на врачей возрастает в разы, они тоже устают. В 50 раз увеличилась нагрузка на поликлиники», — констатировал Беглов.
С начала пандемии в Петербурге выявили уже 129 604 заразившихся COVID-19.