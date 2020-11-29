В Telegram-канале «Кровавая барыня», который ведет Собчак, также отмечено, что в зале Театра Европы «ни о каких 25% никто и не слышал», а Санкт-Петербург назван «настоящим городом-ковид-диссидентом».

Журналист Роман Супер ответил Собчак, что «в больницах тоже уже ни одного свободного [места]». На это его собеседница парировала тем, что она уже переболела COVID-19 и у нее выработались антитела. «Могу ходить везде и всегда ближайшие полгода», — резюмировала Собчак.

С 14 ноября в Петербурге введены дополнительные требования к допуску посетителей в театры, иные организации исполнительских искусств, концертные залы и концертные площадки, кинотеатры. Все мероприятия в помещениях и на открытом воздухе численностью более 50 человек должны быть согласованы с соответствующими исполнительными органами государственной власти Петербурга. Количество посетителей в зале может быть не более 50% от числа зрительских мест.

Накануне проверяющие пришли на джазовый концерт в Люмьер-холл, который, по версии ревизоров, не был согласован со Смольным. В Ледовом дворце Петербурга в конце этой недели состоялся концерт Басты. После выступления появились кадры, на которых видна толпа в проходах между стульями в «сидячем» партере. Руководство Ледового заявило, что зал был заполнен меньше чем наполовину. Видео попали под депутатский взор. Сергей Боярский возмущен и ждет объяснений.