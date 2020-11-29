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«Могу ходить везде и всегда». Собчак не нашла ни одного свободного места на спектакле в «городе-ковид-диссиденте» Петербурге

Ксения Собчак сходила на спектакль «Братья Карамазовы» в Петербурге и не нашла «ни одного свободного места».

«На «Братьях Карамазовых» [Льва] Додина. В зале -ни одного свободного места» (орфография и авторский стиль сохранены. — Прим. ред.), — написала 29 ноября Ксения Собчак в своем Instagram.

В Telegram-канале «Кровавая барыня», который ведет Собчак, также отмечено, что в зале Театра Европы «ни о каких 25% никто и не слышал», а Санкт-Петербург назван «настоящим городом-ковид-диссидентом».

Журналист Роман Супер ответил Собчак, что «в больницах тоже уже ни одного свободного [места]». На это его собеседница парировала тем, что она уже переболела COVID-19 и у нее выработались антитела. «Могу ходить везде и всегда ближайшие полгода», — резюмировала Собчак.

С 14 ноября в Петербурге введены дополнительные требования к допуску посетителей в театры, иные организации исполнительских искусств, концертные залы и концертные площадки, кинотеатры. Все мероприятия в помещениях и на открытом воздухе численностью более 50 человек должны быть согласованы с соответствующими исполнительными органами государственной власти Петербурга. Количество посетителей в зале может быть не более 50% от числа зрительских мест.

Накануне проверяющие пришли на джазовый концерт в Люмьер-холл, который, по версии ревизоров, не был согласован со Смольным. В Ледовом дворце Петербурга в конце этой недели состоялся концерт Басты. После выступления появились кадры, на которых видна толпа в проходах между стульями в «сидячем» партере. Руководство Ледового заявило, что зал был заполнен меньше чем наполовину. Видео попали под депутатский взор. Сергей Боярский возмущен и ждет объяснений.

С начала пандемии в Петербурге выявили уже 122 216 случаев COVID-19. За последние сутки город поставил очередной рекорд по ежедневному приросту заболевших. В конце ноября глава Роспотребнадзора Анна Попова констатировала, что Петербург — среди лидеров по заболеваемости.

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Комментарии (19)

Иванов Ив Ив
Когда пропадет вирус диссиденты начнут носить маски, на резиночках
ASFXZ
Че за роман супер?Судя по никнейму ищ желтой как цыпленок прессы.
Василий Марущак
Купите себе тряпочку на резинках, и молчите в неё.
Вы идеальный гражданин для чиновника.
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