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Ангела Меркель пугает третьей волной коронавируса

Канцлер Германии обратилась к соотечественникам и призвала соблюдать меры предосторожности во время пандемии COVID-19.

«Нам все равно придется быть очень и очень осторожными этой зимой. В противном случае мы столкнемся с третьей волной», — цитирует 1 декабря заявление Ангелы Меркель DW.

По ее словам, зимой граждане хуже готовы к столкновению с вирусами. При этом канцлер уверена, что взятые на вооружение быстрые тесты на COVID-19 помогут сдержать распространение коронавируса.

Накануне немецкий канцлер продлила коронавирусные ограничения в ФРГ до конца года. Также она намерена добиться закрытия всех горнолыжных курортов в Европе.

С начала пандемии в Германии выявили уже 1,07 миллиона случаев коронавируса.

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