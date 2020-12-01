Ангела Меркель пугает третьей волной коронавируса

Канцлер Германии обратилась к соотечественникам и призвала соблюдать меры предосторожности во время пандемии COVID-19.



«Нам все равно придется быть очень и очень осторожными этой зимой. В противном случае мы столкнемся с третьей волной», — цитирует 1 декабря заявление Ангелы Меркель DW.

По ее словам, зимой граждане хуже готовы к столкновению с вирусами. При этом канцлер уверена, что взятые на вооружение быстрые тесты на COVID-19 помогут сдержать распространение коронавируса.

Накануне немецкий канцлер продлила коронавирусные ограничения в ФРГ до конца года. Также она намерена добиться закрытия всех горнолыжных курортов в Европе.