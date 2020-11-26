Меркель хочет добиться закрытия всех горнолыжных курортов в Европе

Власти Германии будут добиваться закрытия всех горнолыжных курортов в Европе на уровне ЕС. Об этом 26 ноября заявила канцлер Германии Ангела Меркель, выступая в бундестаге с правительственным заявлением, передает РИА Новости.



«Мы еще раз призываем граждан отказаться от не необходимых контактов, к этому относятся и частные, туристические поездки в лыжный сезон. Мы в Европе попытаемся достичь решения о том, можем ли мы закрыть все лыжные курорты», — сказала Меркель.



Она уточнила, что больше всего такому решению противится Австрия. Кроме того, канцлер Германии заявила, что ограничения из-за коронавируса в ФРГ будут, скорее всего, продлены на весь январь. Накануне сообщалось о том, что они будут действовать как минимум до конца года.

