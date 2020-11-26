FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+6°C/Завтра: 0
75.47р89.89р
Что закрыто в СПБ с 23 ноябряПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
8
Печать

Меркель хочет добиться закрытия всех горнолыжных курортов в Европе

Власти Германии будут добиваться закрытия всех горнолыжных курортов в Европе на уровне ЕС. Об этом 26 ноября заявила канцлер Германии Ангела Меркель, выступая в бундестаге с правительственным заявлением, передает РИА Новости.

«Мы еще раз призываем граждан отказаться от не необходимых контактов, к этому относятся и частные, туристические поездки в лыжный сезон. Мы в Европе попытаемся достичь решения о том, можем ли мы закрыть все лыжные курорты», — сказала Меркель.

Она уточнила, что больше всего такому решению противится Австрия. Кроме того, канцлер Германии заявила, что ограничения из-за коронавируса в ФРГ будут, скорее всего, продлены на весь январь. Накануне сообщалось о том, что они будут действовать как минимум до конца года.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (8)

zlopopik
Пускай закрывает. А то хорошо жить стали, панимаишь...
Утешает, что обществу потребления предписан конец. Будет что-то новенькое, из хорошо забытого старого.
sench99
Дура эта меркель..Давно к червям пора, она все вякает..
dihlofos
Там конечно контактов непочатый край, как в метро, все лыжнику дышат друг друг в спину.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний