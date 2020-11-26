Меркель продлила коронавирусные ограничения в Германии до конца года

Коронавирусные ограничения в Германии необходимо продлить до конца 2020 года, а если эпидемиологическая ситуация ухудшится — до начала января будущего года. Об этом 25 ноября заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, пишет ТАСС.



«Меры, принятые 28 октября, продолжают действовать. Пока до 20 декабря. <...> Но мы согласны с тем, что из-за высокого числа заражений их нужно будет сохранить и до начала января», — сказала Меркель.

Коронавирусные ограничения, в том числе карантинный режим вновь стали действовать в стране 2 ноября. Сейчас в Германии закрыты рестораны, бары и другие гастрономические заведения, блюда и напитки разрешено продавать только навынос. Прекратили работу фитнес-клубы, тату-салоны, бассейны, косметические и массажные студии, театры, кинотеатры и концертные залы.