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Неизвестный взял на таран офис Меркель и оставил послание. Канцлер планировала коронавирусные ограничения

В Берлине 25 ноября в ограждение офиса федерального канцлера ФРГ въехал автомобиль.

«Машина врезалась в ворота офиса канцлера Германии Ангелы Меркель», — сообщает Reuters со ссылкой на очевидцев.

У канцлера сегодня должна была состояться видеоконференция о продлении режима изоляции и дальнейших шагах по борьбе с пандемией коронавируса.

Издание Bild выложило снимок машины, которая взяла на таран офис Меркель. На ней, судя по фото, написано: Stop globalisierung politik («остановите политику глобализации»).

Скриншот с www.bild.de
Скриншот с www.bild.de

В социальных сетях также распространяется изображение автомобиля с другого ракурса, где видна надпись «Проклятые убийцы детей и стариков».

Полиция Берлина в Twitter подтвердила, что «у ворот здания [офиса Меркель] находится машина». Водитель был взят под стражу.

Скриншот с www.bild.de
Скриншот с www.bild.de

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