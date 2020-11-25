В Берлине 25 ноября в ограждение офиса федерального канцлера ФРГ въехал автомобиль.
«Машина врезалась в ворота офиса канцлера Германии Ангелы Меркель», — сообщает Reuters со ссылкой на очевидцев.
A car was seen crashing into the gate of the office of German Chancellor Angela Merkel in Berlin, @Reuters witness said https://t.co/ryOYEUpIVj— Reuters (@Reuters) November 25, 2020
У канцлера сегодня должна была состояться видеоконференция о продлении режима изоляции и дальнейших шагах по борьбе с пандемией коронавируса.
Издание Bild выложило снимок машины, которая взяла на таран офис Меркель. На ней, судя по фото, написано: Stop globalisierung politik («остановите политику глобализации»).
В социальных сетях также распространяется изображение автомобиля с другого ракурса, где видна надпись «Проклятые убийцы детей и стариков».
Полиция Берлина в Twitter подтвердила, что «у ворот здания [офиса Меркель] находится машина». Водитель был взят под стражу.