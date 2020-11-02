Из-за коронавируса в Германии снова ввели серьёзные ограничения

В Германии 2 ноября вступают в силу новые ограничительные меры на фоне роста заболеваемости COVID-19.

Как сообщает N-TV, закрываются салоны красоты, фитнес-клубы, бассейны, театры, кинотеатры, концертные залы. Кафе, рестораны, бары могут торговать только навынос. Магазины и парикмахерские открыты, но число посетителей должны ограничивать – в этом отличие от весенних ограничительных мер. Кроме того, продолжают работать школы и детские сады.

Такое решение было принято правительством страны вместе с главами федеральных земель 28 октября. Оно будет действовать месяц, а затем этот режим могут продлить.