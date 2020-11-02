Из-за коронавируса в Германии снова ввели серьёзные ограничения
В Германии 2 ноября вступают в силу новые ограничительные меры на фоне роста заболеваемости COVID-19.
Как сообщает N-TV, закрываются салоны красоты, фитнес-клубы, бассейны, театры, кинотеатры, концертные залы. Кафе, рестораны, бары могут торговать только навынос. Магазины и парикмахерские открыты, но число посетителей должны ограничивать – в этом отличие от весенних ограничительных мер. Кроме того, продолжают работать школы и детские сады.
Такое решение было принято правительством страны вместе с главами федеральных земель 28 октября. Оно будет действовать месяц, а затем этот режим могут продлить.
По данным на 1 ноября, в Германии за сутки выявили около 14,2 тысячи случаев заражения, ковидными признаны 29 смертей. Всего с начала эпидемии в стране зарегистрировано почти 533 тысячи случаев заболевания коронавирусом и 10 481 летальный исход. В целом по миру заболели более 46,5 миллиона человек, более миллиона умерли. В России заразившихся – более 1,6 миллиона.