Акции американской Moderna взлетели на 15% на фоне сообщений о высокой эффективности ее вакцины от COVID-19

Акции американского производителя вакцины от коронавируса Moderna выросли почти на 15% после заявления, что эффективность препарата против тяжелых форм COVID-19 составляет 100%. Об этом свидетельствуют данные торгов 30 ноября.



Американская биржа NASDAQ открылась в 17:30 по мск, и в первые минуты ее работы ценные бумаги Moderna резко пошли в гору. По данным на 18:54, акции компании подорожали на 15,02%, до $ 146,11 за штуку.

Изначально биотехнологическая компания занималась исследованиями стволовых клеток. Сейчас главное направление ее работы — создание лекарств и вакцин на основе технологий работы с матричной РНК. С начала 2020 года Moderna подорожала примерно в восемь раз: в начале года она оценивалась в $ 6 млрд, а сейчас стоит больше $ 50 млрд.