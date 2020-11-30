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Акции американской Moderna взлетели на 15% на фоне сообщений о высокой эффективности ее вакцины от COVID-19

Акции американского производителя вакцины от коронавируса Moderna выросли почти на 15% после заявления, что эффективность препарата против тяжелых форм COVID-19 составляет 100%. Об этом свидетельствуют данные торгов 30 ноября.

Американская биржа NASDAQ открылась в 17:30 по мск, и в первые минуты ее работы ценные бумаги Moderna резко пошли в гору. По данным на 18:54, акции компании подорожали на 15,02%, до $ 146,11 за штуку.

Изначально биотехнологическая компания занималась исследованиями стволовых клеток. Сейчас главное направление ее работы — создание лекарств и вакцин на основе технологий работы с матричной РНК. С начала 2020 года Moderna подорожала примерно в восемь раз: в начале года она оценивалась в $ 6 млрд, а сейчас стоит больше $ 50 млрд.

В марте на встрече с администрацией Дональда Трампа гендиректор компании Стефан Бансель заявил что ей потребуется несколько месяцев, чтобы создать вакцину от коронавируса. Позже Moderna получила из бюджета США $ 2,48 млрд и стала ключевой частью программы администрации Трампа «Warp Speed». 30 ноября компания представила данные об эффективности препарата регулирующим органам США и подала заявку на ускоренную регистрацию своей вакцины. В Moderna заявили, что эффективность разработанного продукта составляет 94,1%, при этом против тяжелых форм коронавируса препарат эффективен в 100% случаев.

Это более высокий результат, чем у вакцины, разработанной совместно американской Pfizer и немецкой BioNTech S (более 90%), но более низкий, чем у российской вакцины «Спутник V» (более 95%), созданной Центром имени Гамалеи.

© Фонтанка.Ру

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