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Отец взял в заложники шестерых детей в Колпино

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Создатели вакцины «Спутник V» заявили об эффективности выше 95%. Зарубежные конкуренты остались позади

Эффективность первой зарегистрированной в мире вакцины от COVID-19 на 42 день после первой инъекции превысила 95%, сообщается на её сайте 24 ноября.

«Предварительные данные по добровольцам на 42-й день после первой инъекции (соответствует 21 дню после второй инъекции) показывают эффективность применения вакцины выше 95%», — говорится в сообщении.

В ходе испытаний также не было выявлено никаких «непредвиденных нежелательных явлений».

Ранее американская Moderna заявила об эффективности своего препарата на 94,5%, фармацевтическая корпорация Pfizer Inc из США и немецкая биотехнологическая компании BioNTech S констатировали эффективность своей разработки в 90%.

11 августа Путин объявил о регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса «Спутник V», которую разработали в Центре имени Гамалеи, и отметил, что его дочь и сделала прививку. 14 октября президент проинформировал о регистрации препарата от центра «Вектор». До конца года в России планируется зарегистрировать третью вакцину.

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Комментарии (3)

Эрик Дрейван
Медицина и политика разные вещи.Помоему в волшебство припарки пока верит только наша пропаганда.
Cashmare
а если заболел, значит плацебо
Mimic
Я думаю, конкуренты в этой гонке могут дойти даже до 99,9%, а мы и в 146% уйдем, так что беспокоиться о первом месте не стоит.
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