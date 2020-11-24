Создатели вакцины «Спутник V» заявили об эффективности выше 95%. Зарубежные конкуренты остались позади

Эффективность первой зарегистрированной в мире вакцины от COVID-19 на 42 день после первой инъекции превысила 95%, сообщается на её сайте 24 ноября.

«Предварительные данные по добровольцам на 42-й день после первой инъекции (соответствует 21 дню после второй инъекции) показывают эффективность применения вакцины выше 95%», — говорится в сообщении.

В ходе испытаний также не было выявлено никаких «непредвиденных нежелательных явлений».



Ранее американская Moderna заявила об эффективности своего препарата на 94,5%, фармацевтическая корпорация Pfizer Inc из США и немецкая биотехнологическая компании BioNTech S констатировали эффективность своей разработки в 90%.