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16.11.2020 15:48
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Американская Moderna заявила об эффективности своей вакцины на 94,5%

Американская биотехнологическая компания Moderna рассказала 16 ноября об успешном тестировании вакцины против коронавируса на людях. Третья стадия клинических испытаний показала эффективность 94,5%, говорится в заявлении разработчика.

В исследовании приняли участие 30 тысяч человек. В группе плацебо было 90 случаев заражения COVID-19 и 11 тяжёлых случаев течения болезни. Среди привитых инфекцию обнаружили у 5 человек, тяжёлых состояний не было.

Испытуемые перенесли прививку «в целом хорошо». Некоторые жаловались на боль в месте инъекции, а после второй дозы отмечали усталость, миалгию, артралгию, головную боль, боль и покраснение в месте инъекции. Длились побочные эффекты недолго.

Летом компания Moderna была в лидерах вакцинной гонки вместе с российским Центром им. Гамалеи, который разработал «Спутник V». Американская компания 11 ноября заявила, что «активно готовится» к запуску вакцины. Из бюджета США она получила почти 2,5 млрд долларов на исследования и разработку, а после — заказ на 100 млн доз на сумму в полтора миллиарда.

После заявления об эффективности вакцины на 94,5% акции компании выросли на премаркете на 13%. В сравнении с мартом 2020-го их цена увеличилась почти втрое.

Конкурент Moderna на американском рынке — Pfizer — ранее заявил об успешном проведении третьего этапа клинических испытаний эффективности своей вакцины более чем на 90%.

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Комментарии (8)

sega177
После выхода Pfizer с их 90% наши сразу объявили, что у нашей вакцины эффективность 92% (хотя третьей фазы испытаний и не было, но мы-то все знаем, насколько она эффективна, раз даже дочь Путина привилась). Теперь придется говорить, что наша эффективна на 97%. И это будет правда на 146%!
virusanet
через неделю воз объявит что вирус ослаб совсем,
типа как орви сезонный станет.
и усё. напрягаться c вакциной, совсем не нужно станет...

хе-хе.
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