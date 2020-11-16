Американская Moderna заявила об эффективности своей вакцины на 94,5%

Испытуемые перенесли прививку «в целом хорошо». Некоторые жаловались на боль в месте инъекции, а после второй дозы отмечали усталость, миалгию, артралгию, головную боль, боль и покраснение в месте инъекции. Длились побочные эффекты недолго.

В исследовании приняли участие 30 тысяч человек. В группе плацебо было 90 случаев заражения COVID-19 и 11 тяжёлых случаев течения болезни. Среди привитых инфекцию обнаружили у 5 человек, тяжёлых состояний не было.

Американская биотехнологическая компания Moderna рассказала 16 ноября об успешном тестировании вакцины против коронавируса на людях. Третья стадия клинических испытаний показала эффективность 94,5%, говорится в заявлении разработчика.

Летом компания Moderna была в лидерах вакцинной гонки вместе с российским Центром им. Гамалеи, который разработал «Спутник V». Американская компания 11 ноября заявила, что «активно готовится» к запуску вакцины. Из бюджета США она получила почти 2,5 млрд долларов на исследования и разработку, а после — заказ на 100 млн доз на сумму в полтора миллиарда.

После заявления об эффективности вакцины на 94,5% акции компании выросли на премаркете на 13%. В сравнении с мартом 2020-го их цена увеличилась почти втрое.

Конкурент Moderna на американском рынке — Pfizer — ранее заявил об успешном проведении третьего этапа клинических испытаний эффективности своей вакцины более чем на 90%.