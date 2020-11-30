Moderna заявила о 94-процентной эффективности своей вакцины и подаче заявки на регистрацию

Как заявили в компании 30 ноября, окончательно подсчитанная эффективность разработанной ей вакцины составляет 94,1%. В третьей стадии клинических испытаний в США участвовали 30 000 человек, половина из которых получала вакцину, а половина — плацебо. В первой группе заболели 11 человек, во второй — 185. Из тех, кому ввели плацебо, тяжело перенесли болезнь 30 пациентов, ещё один умер. В исследованиях участвовало значительное количество людей из групп самого высокого риска: 7000 человек старше 65 лет и 5000 более молодых людей с хроническими заболеваниями, такими, как диабет, ожирение и сердечные заболевания.

Американская фармацевтическая компания Moderna подает заявку на ускоренную регистрацию вакцины от COVID-19 в Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США (FDA). По окончании клинических испытаний подтверждена высокая эффективность и безопасность препарата.

Как и Pfizer с BioNTech, Moderna для разработки своей вакцины использовала новую технологию РНК, в которой задействован генетический код вируса, а не какая-либо его убитая или ослабленная часть.

Moderna заключила сделки на поставки по всему миру. Первые достанутся США. В августе Штаты закупили 100 млн доз.

Великобритания уже подписала контракт на закупку 7 млн доз вакцины, но поставки там ожидаются не раньше марта. Moderna заявляет, что к 2021 году планирует произвести от 500 до 1 млрд доз в мире. Объявленная цена её вакцины по сравнению с конкурентами довольно высокая.

Данные о результатах исследований Moderna предоставила регулирующим органам США, Великобритании и Европы. Ожидается, что Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США (FDA) рассмотрит заявку на своем заседании 17 декабря.

Moderna, базирующаяся в Массачусетсе, получила 2,48 миллиарда долларов из бюджета США и была ключевой частью программы администрации Трампа «Warp Speed». Она станет третьей компанией, которая передает свои данные на утверждение регулирующим органам США после Pfizer/BioNTech и Оксфордского университета/AstraZeneca.