«Справедливая цифра». Американская Moderna назвала цену своей вакцины — столько стоит прокатиться на «Сапсане»

Американская биотехнологическая компания Moderna назвала цену одной дозы вакцины от коронавируса. Она составит от 25 до 37 долларов, сообщил глава компании Стефан Бансель немецкой газете Welt 22 ноября. В рублях это от 1900 до 2800 — столько стоит, например, билет на «Сапсан» от Петербурга до Москвы.
«Это справедливая цена, учитывая стоимость лечения тяжелобольного COVID-19 для системы здравоохранения, — отметил Стефан Бансель. — Мы не заинтересованы в максимальной прибыли». По его словам, конечная стоимость будет зависеть от размера партии.
Он подчеркнул, что сейчас компания ведет «конструктивные переговоры» с Еврокомиссией о поставке вакцины в Европу: до подписания контракта осталось несколько дней. Один из ключевых этапов — договориться о плате за резерв вакцины.
Всего до конца года Moderna планирует произвести 20 млн доз. «Небольшая часть», по оценкам Стефана Банселя, будет доступна в Европе. Таким образом, компания может заработать на разработке от 500 до 740 млн долларов.
По словам официального представителя ЕС, стоимость одной дозы препарата от Pfizer Inc и немецкой компании BioNTech S может составить 15,50 евро, а от CureVac — 10 евро.
Ранее Moderna заявила, что эффективность её вакцины оценивается в 94,5%. На прошлой неделе Евросоюз объявил, что закупит у Pfizer и BioNTech 300 млн доз новой вакцины, а позднее уточнил, что может заплатить более 10 млрд долларов за немецко-американскую вакцину и разработку CureVac.