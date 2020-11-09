FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+5°C/Завтра: +3
77.19р91.35р
Что закрыто в СПБ с 9 ноябряШколы и карантинПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
09.11.2020 19:09
3
Печать

Евросоюз закупит у Pfizer и BioNTech 300 млн доз новой вакцины

Европейская комиссия подписала контракт с американским фармацевтическим комнцерном Pfizer и американской немецкой биотехнологической компанией BioNTech на поставку 300 млн доз вакцины от коронавируса. Об этом в Twitter 9 ноября сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Фон дер Ляйен с радостью отметила успех испытаний третьего этапа клинических исследований совместной разработки Pfizer и BioNTech S, подчеркнув: «Европейская наука работает!»

«Европейская комиссия вскоре подпишет с ними контракт на 300 млн доз», — заявила глава ЕК.

Немецко-американская вакцина от коронавируса оказалась более чем на 90% эффективна в предотвращении COVID-19, заявили 9 ноября разработчики. В планах компаний — произвести до конца года 50 млн доз, а в следующем — 1,3 млрд. Клинические испытания на третьем этапе будут продолжены для «достижения требуемого уровня безопасности».

Ранее Урсула фон дер Ляйен сказала, что первое поколение вакцин может обеспечить только примерно 70% иммунитета, а российская вакцина никогда не станет частью стратегической программы ЕС по объективным причинам.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

262126571
Спутник может и хорош. Вот только на поток производить не на чем. А оборудование импоотное под санкциями. Все производства эффективные менеджеры позакрывали по всей стране.
Иван Финкман
Да, выборы в США закончились. Пора сворачивать этот балаган. А Спутник V, видимо, не полетел - у него гравицапа не той системы.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний