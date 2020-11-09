Евросоюз закупит у Pfizer и BioNTech 300 млн доз новой вакцины
Европейская комиссия подписала контракт с американским фармацевтическим комнцерном Pfizer и американской немецкой биотехнологической компанией BioNTech на поставку 300 млн доз вакцины от коронавируса. Об этом в Twitter 9 ноября сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.
Great news from @pfizer & @BioNTech_Group on the successful results of their latest clinical trial for a #COVID19 vaccine. European science works!@EU_Commission to sign contract with them soon for up to 300 million doses.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 9, 2020
Let's keep protecting each other in the meantime.
Фон дер Ляйен с радостью отметила успех испытаний третьего этапа клинических исследований совместной разработки Pfizer и BioNTech S, подчеркнув: «Европейская наука работает!»
«Европейская комиссия вскоре подпишет с ними контракт на 300 млн доз», — заявила глава ЕК.
Немецко-американская вакцина от коронавируса оказалась более чем на 90% эффективна в предотвращении COVID-19, заявили 9 ноября разработчики. В планах компаний — произвести до конца года 50 млн доз, а в следующем — 1,3 млрд. Клинические испытания на третьем этапе будут продолжены для «достижения требуемого уровня безопасности».
Ранее Урсула фон дер Ляйен сказала, что первое поколение вакцин может обеспечить только примерно 70% иммунитета, а российская вакцина никогда не станет частью стратегической программы ЕС по объективным причинам.