Суд разрешил обратить в доход государства особняк бывшего главы комитета по информатизации Громова и его брата

Смольнинский районный суд Петербурга удовлетворил иск прокуратуры к Ивану и Павлу Громовым, а также Светлане Гринь (супруге Павла Громова).

Как сообщает 13 июня пресс-служба судов Петербурга, прокуроры проверили доходы и расходы ответчиков и пришли к выводу, что бывший чиновник Смольного Иван Громов и его брат Павел не могли легально приобрести дорогостоящее имущество и делать некоторые траты, например арендовать квартиру за 250 000 рублей в месяц. Как считает прокуратура, средства были получены от хищения бюджетных денежных средств.

С такими доводами не согласилась защита Громовых. Адвокат Павел Волошин сказал «Фонтанке», что считает некорректной апелляцию к делу о хищении средств, ведь оно ещё не рассмотрено в суде. В итоге суд разрешил обратить в доход государства земельный участок и дом в Московской области стоимостью 469 800 000 рублей.

Павел и Иван Громовы были задержаны в декабре 2021 года по делу о хищении 160 миллионов рублей из бюджета города. Главный обвиняемый — Иван Громов, бывший глава комитета по информатизации Смольного, позже перешедший на должность главы Петроградского, а затем Калининского района.