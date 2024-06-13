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    Суд разрешил обратить в доход государства особняк бывшего главы комитета по информатизации Громова и его брата

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    Смольнинский районный суд Петербурга удовлетворил иск прокуратуры к Ивану и Павлу Громовым, а также Светлане Гринь (супруге Павла Громова).

    Как сообщает 13 июня пресс-служба судов Петербурга, прокуроры проверили доходы и расходы ответчиков и пришли к выводу, что бывший чиновник Смольного Иван Громов и его брат Павел не могли легально приобрести дорогостоящее имущество и делать некоторые траты, например арендовать квартиру за 250 000 рублей в месяц. Как считает прокуратура, средства были получены от хищения бюджетных денежных средств.

    С такими доводами не согласилась защита Громовых. Адвокат Павел Волошин сказал «Фонтанке», что считает некорректной апелляцию к делу о хищении средств, ведь оно ещё не рассмотрено в суде.

    В итоге суд разрешил обратить в доход государства земельный участок и дом в Московской области стоимостью 469 800 000 рублей.

    Павел и Иван Громовы были задержаны в декабре 2021 года по делу о хищении 160 миллионов рублей из бюджета города. Главный обвиняемый — Иван Громов, бывший глава комитета по информатизации Смольного, позже перешедший на должность главы Петроградского, а затем Калининского района.

    По версии следствия, с 2013-го по 2018 год подведомственный комитету, которым руководил Иван Громов, центр заключил контракты с компанией «Тэсонэро компьютерс» на развитие системы межведомственного электронного документооборота, поддержку единой дежурной службы, системы госархивов. Контракты именно компанией-подрядчиком были не выполнены, но средства якобы перечислялись на нужные счета.

    Павел Громов, считает следствие, выводил деньги в офшоры.

    Дело уже несколько месяцев слушают в суде. В мае Павла Громова перевели на домашний арест, Иван Громов остается в СИЗО.

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