Пьяный гидроциклист не справился с волной на Неве. Из воды его доставала полиция

Пьяных водителей в Петербурге ловит не только дорожная полиция, но и водная. Гости города решили «под градусом» прокатиться по Неве на гидроцикле, а в итоге искупались, не справившись с управлением.

Инцидент произошел в центре Петербурга днем 12 июня, сообщает 13 июня пресс-служба Управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу. Около 15 часов в дежурную часть водной полиции поступила информация о том, что в Неве перевернулись двое мужчин на гидроцикле. Полицейские выдвинулись на место.