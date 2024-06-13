Пьяный гидроциклист не справился с волной на Неве. Из воды его доставала полиция

Пьяных водителей в Петербурге ловит не только дорожная полиция, но и водная. Гости города решили «под градусом» прокатиться по Неве на гидроцикле, а в итоге искупались, не справившись с управлением.
Инцидент произошел в центре Петербурга днем 12 июня, сообщает 13 июня пресс-служба Управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу. Около 15 часов в дежурную часть водной полиции поступила информация о том, что в Неве перевернулись двое мужчин на гидроцикле. Полицейские выдвинулись на место.
Выяснилось, что 42-летний житель Воронежа катался на гидроцикле с пассажиром — 39-летним москвичом. Двигаясь по Неве, мужчины наехали на волну и упали в воду, после чего их стало сносить в сторону причала близ Дворцовой набережной. Обоих мужчин и гидроцикл извлекли из воды, в результате происшествия никто не пострадал.
При проверке документов оказалось, что у водителя гидроцикла прав на управление им не было. А медосвидетельствование показало, что мужчина был пьян. В итоге на него составили административные протоколы по части 1 статьи 11.9 КоАП РФ (управление судном лицом в состоянии опьянения) и части 2 статьи 11.8 КоАП РФ (управление судном лицом без прав). Гидроцикл изъяли и поместили на стоянку СПб ГКУ «Агентство внешнего транспорта».
В конце мая — начале июня водная полиция за неделю поймала в Петербурге 20 человек, которые управляли гидроциклами без прав. За это полагается штраф до 15 тысяч рублей. Также напомним, что до середины ноября на Неве от Благовещенского моста до Большого Обуховского моста и других водных объектах Петербурга передвижение гидроциклов запрещено.