Скончался оператор НТВ, попавший под обстрел в ДНР

Оператор НТВ Валерий Кожин, раненный при обстреле Горловке вооруженными силами Украины (ВСУ), скончался 13 июня, не приходя в сознание. Информацию об этом разместил в своем телеграм-канале мэр расположенного в Донецкой народной республике города Иван Приходько.

Группа телеканала НТВ попала под удар ВСУ в поселке Гольмовский на севере Горловки — «во время выполнения профессиональных обязанностей», о чем написал Приходько сегодня чуть ранее. Кроме оператора Валерия Кожина пострадали журналист, корреспондент Алексей Ивлиев, и офицер сопровождения.