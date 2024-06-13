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    Скончался оператор НТВ, попавший под обстрел в ДНР

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    Оператор НТВ Валерий Кожин, раненный при обстреле Горловке вооруженными силами Украины (ВСУ), скончался 13 июня, не приходя в сознание. Информацию об этом разместил в своем телеграм-канале мэр расположенного в Донецкой народной республике города Иван Приходько.

    Группа телеканала НТВ попала под удар ВСУ в поселке Гольмовский на севере Горловки — «во время выполнения профессиональных обязанностей», о чем написал Приходько сегодня чуть ранее. Кроме оператора Валерия Кожина пострадали журналист, корреспондент Алексей Ивлиев, и офицер сопровождения.

    Все трое с тяжелыми ранениями были доставлены в больницу Горловки. По данным ТАСС, раненые находились в коме.

    Россия обратилась к ООН с призывом осудить атаку ВСУ против съемочной группы НТВ в Горловке. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    Ранее сообщалось об обстреле Луганска ракетами ATACMS со стороны Украины.

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