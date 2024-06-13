Скончался оператор НТВ, попавший под обстрел в ДНР

Оператор НТВ Валерий Кожин, раненный при обстреле Горловке вооруженными силами Украины (ВСУ), скончался 13 июня, не приходя в сознание. Информацию об этом разместил в своем телеграм-канале мэр расположенного в Донецкой народной республике города Иван Приходько.
Группа телеканала НТВ попала под удар ВСУ в поселке Гольмовский на севере Горловки — «во время выполнения профессиональных обязанностей», о чем написал Приходько сегодня чуть ранее. Кроме оператора Валерия Кожина пострадали журналист, корреспондент Алексей Ивлиев, и офицер сопровождения.
Все трое с тяжелыми ранениями были доставлены в больницу Горловки. По данным ТАСС, раненые находились в коме.
Россия обратилась к ООН с призывом осудить атаку ВСУ против съемочной группы НТВ в Горловке. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее сообщалось об обстреле Луганска ракетами ATACMS со стороны Украины.