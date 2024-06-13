Армия Израиля применила средневековый требушет против «Хезболлы». Видео

Израильские солдаты применяют требушет для запуска зажигательных боеприпасов, чтобы устроить пожары на территории Ливана. Об этом в четверг, 13 июня, сообщает издание Times of Israel.

В соцсетях широко разошлись кадры с применением ЦАХАЛ (армия обороны Израиля) требушета — разновидности мощной катапульты, использовавшейся в Средневековье. Ее стали реже применять примерно в середине XV века из-за пороха, однако, как видим на кадрах из современного Израиля, устройство актуальности не потеряло.

«Приграничная зона с Ливаном покрыта густой растительностью, что представляет собой проблему для израильских сил. Считается, что такие поджоги призваны помочь армии в выявлении террористов, пытающихся проникнуть в Израиль или совершить нападения на границу», — утверждается в публикации Times of Israel.



Армия Израиля не стала комментировать видеозапись. Также не уточняется, когда именно применение требушета было снято.