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    Армия Израиля применила средневековый требушет против «Хезболлы». Видео

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    Израильские солдаты применяют требушет для запуска зажигательных боеприпасов, чтобы устроить пожары на территории Ливана. Об этом в четверг, 13 июня, сообщает издание Times of Israel.

    Автор: youtube.com / RadioTimes

    В соцсетях широко разошлись кадры с применением ЦАХАЛ (армия обороны Израиля) требушета — разновидности мощной катапульты, использовавшейся в Средневековье. Ее стали реже применять примерно в середине XV века из-за пороха, однако, как видим на кадрах из современного Израиля, устройство актуальности не потеряло.

    «Приграничная зона с Ливаном покрыта густой растительностью, что представляет собой проблему для израильских сил. Считается, что такие поджоги призваны помочь армии в выявлении террористов, пытающихся проникнуть в Израиль или совершить нападения на границу», — утверждается в публикации Times of Israel.

    Армия Израиля не стала комментировать видеозапись. Также не уточняется, когда именно применение требушета было снято.

    На территории Ливана располагается группировка «Хезболла». В апреле «Хезболла» атаковала своими ракетами Израиль, когда Иран выпустил в направлении Израиля сотни беспилотников, баллистических ракет, а также десятки крылатых ракет.

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    ИзраильЦАХАЛЛиванХезболла
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