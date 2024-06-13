К участию в Олимпиаде допустили всех российских теннисистов из заявки

Международная федерация тенниса (ITF) разрешила всем российским теннисистам, заявленным на Олимпиаду, участвовать в соревнованиях. Об этом 13 июня сообщил глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев в эфире телеканала « Матч ТВ ».



«ITF прислала ответ, что все наши теннисисты допущены до Олимпийских игр. К нашим игрокам не возникло никаких вопросов», — сказал Тарпищев.

Таким образом в теннисном турнире на Олимпийских играх примут участие Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Карен Хачанов, Роман Сафиуллин, а среди женщин — Дарья Касаткина, Людмила Самсонова, Екатерина Александрова и Мирра Андреева.