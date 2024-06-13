    Сейчас

    +19˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +19˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 16

    4 м/с, с-з

    761мм

    42%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd89.02eur95.74

    К участию в Олимпиаде допустили всех российских теннисистов из заявки

    908
    обсудить

    Международная федерация тенниса (ITF) разрешила всем российским теннисистам, заявленным на Олимпиаду, участвовать в соревнованиях. Об этом 13 июня сообщил глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев в эфире телеканала «Матч ТВ».

    «ITF прислала ответ, что все наши теннисисты допущены до Олимпийских игр. К нашим игрокам не возникло никаких вопросов», — сказал Тарпищев.

    Таким образом в теннисном турнире на Олимпийских играх примут участие Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Карен Хачанов, Роман Сафиуллин, а среди женщин — Дарья Касаткина, Людмила Самсонова, Екатерина Александрова и Мирра Андреева.

    Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. Напомним, что российские и белорусские спортсмены будут выступать на Олимпиаде в Париже под нейтральным флагом.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ОлимпиадаТеннис
    ЛАЙК2
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close