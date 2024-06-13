Врачи спасают жизнь двухлетней девочки после падения с высоты в Выборгском районе Петербурга. Ребенка подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких.
Как стало известно «Фонтанке», днём 13 мая в больницу доставили двулетнюю девочку в крайне тяжелом состоянии. У ребёнка диагностировали ушиб головного мозга, закрытые травмы груди и живота. Пациентку подключили к ИВЛ и поместили в отделение реанимации.
По словам родителей, девочка упала с четвертого этажа многоэтажки на проспекте Тореза.
Ранее из окна на Миллионной улице выпали трехлетний мальчик и его мать. Трагедии предшествовала игра.
Двухлетнюю девочку подключили к ИВЛ после падения из окна на проспекте Тореза
Врачи спасают жизнь двухлетней девочки после падения с высоты в Выборгском районе Петербурга. Ребенка подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких.
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