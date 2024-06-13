Не москитная сетка, а игрушка. Стали известны подробности падения женщины с ребёнком на чужой балкон в центре Петербурга

Несчастный случай на Миллионной улице, в результате которого иностранка и её трёхлетний сын попали в реанимацию, мог произойти во время игры. Об этом сообщили в прокуратуре Петербурга 13 июня.

По предварительным данным ведомства, накануне мальчик играл на подоконнике, потянулся за игрушкой и упал с третьего этажа на балкон, расположенный ниже. Мать, пытаясь спасти сына, бросилась за ним.



«Фонтанка» писала, что гражданку Таджикистана и её сына госпитализировали в тяжелом состоянии. Они гостили в квартире родственницы, по уточнённой информации, москитной сетки на окне не было.

