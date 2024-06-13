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    Не москитная сетка, а игрушка. Стали известны подробности падения женщины с ребёнком на чужой балкон в центре Петербурга

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    Несчастный случай на Миллионной улице, в результате которого иностранка и её трёхлетний сын попали в реанимацию, мог произойти во время игры. Об этом сообщили в прокуратуре Петербурга 13 июня.

    Фото: Официальный телеграм-канал прокуратуры Санкт-Петербурга
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    По предварительным данным ведомства, накануне мальчик играл на подоконнике, потянулся за игрушкой и упал с третьего этажа на балкон, расположенный ниже. Мать, пытаясь спасти сына, бросилась за ним.

    «Фонтанка» писала, что гражданку Таджикистана и её сына госпитализировали в тяжелом состоянии. Они гостили в квартире родственницы, по уточнённой информации, москитной сетки на окне не было.

    Прокуратура Центрального района организовала проверку соблюдения законодательства об охране жизни и здоровья детей.

    Фото: Официальный телеграм-канал прокуратуры Санкт-Петербурга

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