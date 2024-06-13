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    В центре Петербурга ребёнок выпал из окна с москитной сеткой. Мать — за ним

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    Врачи спасают трёхлетнего мальчика после падения из окна в центре Петербурга. Он получил тяжёлые травмы, пролетев один этаж. Мать повторила его путь.

    Скорая увезла женщину и ребёнка с Миллионной улицы накануне днём, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 13 июня. По предварительным данным, 25-летняя гражданка Таджикистана вместе с сыном была в гостях у матери, которая живёт в квартире на третьем этаже, и не уследила за ребёнком. Мальчик облокотился на москитную сетку и выпал вместе с ней. Его падение остановил балкон на втором этаже.

    Молодая мать бросилась за ним. Её госпитализировали в Мариинскую больницу с переломами позвонков, травмами ног, груди и головы. Мальчик с переломом лобной кости и ушибом мозга поступил в детскую больницу имени Раухфуса. По предварительной информации, обоих поместили в реанимацию в тяжёлом состоянии.

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