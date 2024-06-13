В космонавты с пеленок. Роскосмос будет готовить специалистов с раннего детства

Теперь российских космонавтов будут готовить к вылетам на орбиту с детских садов. Обучение будущих специалистов в школах уже активно практикуется.



Как сообщает ТАСС 13 июня, ссылаясь на заявление главы госкорпорации «Роскосмос» Юрия Борисова, программы по подготовке будущих космонавтов с детского возраста реализуются в Калининградской области. В самом западном российском регионе планируют увеличить число космических классов до 31. Так, специализированное обучение может подготовить до 700 человек. Всех их будут ждать в Роскосмосе.

