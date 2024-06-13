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    В космонавты с пеленок. Роскосмос будет готовить специалистов с раннего детства

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    Теперь российских космонавтов будут готовить к вылетам на орбиту с детских садов. Обучение будущих специалистов в школах уже активно практикуется.

    Как сообщает ТАСС 13 июня, ссылаясь на заявление главы госкорпорации «Роскосмос» Юрия Борисова, программы по подготовке будущих космонавтов с детского возраста реализуются в Калининградской области. В самом западном российском регионе планируют увеличить число космических классов до 31. Так, специализированное обучение может подготовить до 700 человек. Всех их будут ждать в Роскосмосе.

    Важно отметить, что будущих Гагариных готовят не только в Калининграде. Первый космический класс был открыт в петербургской школе № 18 еще в 2022 году. Его создали по инициативе Роскосмоса и ГУАП. Позже в школе № 58 появился «гагаринский класс», который курирует Русское космическое общество. Подробнее об этом можно прочитать в материале «Фонтанки».

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