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    Просил строго не наказывать. Суд решил судьбу петербурженки, лишившей кавалера глаза в клубе

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    Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

    Красногвардейский районный суд Петербурга вынес приговор девушке, которая зарядила своему кавалеру стаканом в глаз в ночном клубе. Удар частично лишил мужчину зрения, но даму сердца он простил. Свет на ссору пролила запись с камеры.

    Инцидент произошел около часа ночи 3 февраля 2024 года в ночном клубе «Фабрика» на Заневском проспекте, сообщает 13 июня объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Подсудимая в ходе возникшего на почве личной неприязни конфликта с пострадавшим ударила его стаканом по голове, попав в правый глаз. Судя по записи с камеры, ссоре предшествовало тесное общение мужчины с некой блондинкой, которую затем весьма грубо отвадила сначала подсудимая, а потом и ее кавалер.

    Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга
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    Удар стаканом привел к травме окологлазничной области и глазного яблока, из-за которой мужчина полностью потерял зрение на правый глаз. Последствия были расценены как тяжелый вред здоровью.

    Подсудимая признала вину и раскаялась. Ее пострадавший кавалер просил суд строго девушку не наказывать, пояснив, что простил ее и они живут вместе. В итоге ее признали виновной в умышленном нанесении тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия (пункт з части 2 статьи 111 УК РФ), и приговорили к 4 годам лишения свободы условно с 4-летним испытательным сроком.

    Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

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