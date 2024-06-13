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    Депутат Всеволожского района Ленобласти может лишиться должности из-за двойного гражданства

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    Всеволожская городская прокуратура обнаружила у депутата Совета депутатов Всеволожского городского поселения двойное гражданство. Ведомство требует уволить чиновника с занимаемой должности.

    Как сообщает пресс-служба прокуратуры Ленобласти 13 июня, он не только городской депутат, но и районный. Закон запрещает депутатам быть гражданами еще одной страны. По требованию прокуратуры этим вопросом займутся главы местных представительных органов.

    Как сообщает 47news, в поле зрения прокуратуры попал Рубик Сукиасян. Он является депутатом от фракции «Единая Россия». Чиновнику 60 лет, он закончил Педагогический институт в городе Гюмри в Армении. Сейчас занимается бизнесом как ИП.

    Ранее «Фонтанка» рассказала, что прокурор Ленобласти потребовал наказать трех депутатов ЗакСа за тайные активы их родственников.

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