Депутат Всеволожского района Ленобласти может лишиться должности из-за двойного гражданства

Всеволожская городская прокуратура обнаружила у депутата Совета депутатов Всеволожского городского поселения двойное гражданство. Ведомство требует уволить чиновника с занимаемой должности.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Ленобласти 13 июня, он не только городской депутат, но и районный. Закон запрещает депутатам быть гражданами еще одной страны. По требованию прокуратуры этим вопросом займутся главы местных представительных органов.

Как сообщает 47news, в поле зрения прокуратуры попал Рубик Сукиасян. Он является депутатом от фракции «Единая Россия». Чиновнику 60 лет, он закончил Педагогический институт в городе Гюмри в Армении. Сейчас занимается бизнесом как ИП.