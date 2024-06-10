Театр «На Литейном» выпускает премьеру про Шпаликова и счастье

В театре «На Литейном» 14 июня пройдет премьерный показ спектакля «Шпаликов. Долгая счастливая жизнь» в постановке Дмитрия Егорова. Эта премьера станет его второй работой в театре «На Литейном», и вновь с обращением к событиям 1960-х годов (до этого режиссер поставил «Идите и показывайте» о разгроме Хрущевым выставки авангардистов в 1962 году).

репетиция спектакля «Шпаликов. Долгая счастливая жизнь» Фото: Сергей Рыбежский, фото из паблика театра «На Литейном» «ВКонтакте» vk.com/theatrenaliteinom Поделиться Поделиться





Как и заявлено в названии, этот спектакль будет о счастье. Вернее, о том, кто про это счастье бесконечно писал и думал — это известный киносценарист Геннадий Шпаликов. Все точки его недолгой биографии складываются в прямую линию бесконечного поиска счастья, которое трагическим образом так и не было достигнуто — писатель покончил жизнь самоубийством в 1974 году, ему было 37 лет. Не так много задумок Шпаликова было реализовано при его жизни (а многие сценарии так и не нашли своего киновоплощения до сих пор), однако для эпохи 60-х он оказался ключевой фигурой, выразившей общие настроения, само мироощущение, потому Шпаликова часто называют «Моцартом оттепели», а его фильмы называли «энциклопедией оттепельной жизни».



Георгий Данелия рассказывал о совместной работе со Шпаликовым: «Гена был поэтом. И мне нравилось, как он пишет: «По тому, как внезапно среди летнего дня потемнело в городе, по ветру, подувшему неизвестно откуда, по гонимой речной воде, по вскинутым мгновенно юбкам девочек, по шляпам — придержи, а то улетит, по скрипу и скрежету раскрытых окон и по тому, как все бегут, спасаясь по подъездам, — быть дождю. И он хлынул». Я бы написал просто: «Идет дождь». Но сокращать рука не поднималась».



В спектакле использованы не только реальные факты из жизни писателя, но и фрагменты из его киносценариев, таких, как «Причал», «Летние каникулы», «Я шагаю по Москве», «Застава Ильича», «Долгая счастливая жизнь», «Прыг-скок, обвалился потолок» (драматург — Лара Бессмертная). Специально для спектакля театра «На Литейном» «Мосфильм» предоставил киноматериалы.



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Арина Хек

