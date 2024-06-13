    Сейчас

    +19˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +19˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 18

    3 м/с, с-з

    761мм

    63%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd89.02eur95.74

    ЦБ РФ установил курсы доллара и евро на внебиржевом рынке

    4810
    6 комментариев

    Официальные курсы доллара США и евро к российскому рублю по результатам заключенных межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке установил банк России с 13 июня. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

    Официальный курс доллара США и евро к рублю устанавливается на основе данных о средневзвешенном курсе, рассчитанном по сделкам на Мосбирже со сроком расчетов на следующий рабочий день в период с 10 до 15 часов по московскому времени.

    Расчеты показывали незначительные отклонения курсов доллара США и евро, рассчитанных на основе внебиржевых данных, от официальных курсов доллара США и евро, установленных Банком России на соответствующие дни. Среднее отклонение с 01.01.2023 до 11.06.2024 для доллара США составило 0,01%, для евро — 0,03%.

    США 12 июня ввели блокирующие санкции против самой Мосбиржи и входящих в ее группу Национального клирингового центра (НКЦ) и Национального расчетного депозитария (НРД). Выданы лицензии на сворачивание операций с ними до 13 августа 2024 года. Сразу после этого объявления Мосбиржа сообщила об остановке торгов долларом и евро, затем стало известно и о приостановке торгов гонконгским долларом. Утро 13 июня рублевый индекс Мосбиржи, акции Сбербанка, ВТБ, Мосбиржи, РТС начали с падения.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК2
    СМЕХ15
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 6

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    6
    close