ЦБ РФ установил курсы доллара и евро на внебиржевом рынке

Официальные курсы доллара США и евро к российскому рублю по результатам заключенных межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке установил банк России с 13 июня. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Официальный курс доллара США и евро к рублю устанавливается на основе данных о средневзвешенном курсе, рассчитанном по сделкам на Мосбирже со сроком расчетов на следующий рабочий день в период с 10 до 15 часов по московскому времени.
Расчеты показывали незначительные отклонения курсов доллара США и евро, рассчитанных на основе внебиржевых данных, от официальных курсов доллара США и евро, установленных Банком России на соответствующие дни. Среднее отклонение с 01.01.2023 до 11.06.2024 для доллара США составило 0,01%, для евро — 0,03%.
США 12 июня ввели блокирующие санкции против самой Мосбиржи и входящих в ее группу Национального клирингового центра (НКЦ) и Национального расчетного депозитария (НРД). Выданы лицензии на сворачивание операций с ними до 13 августа 2024 года. Сразу после этого объявления Мосбиржа сообщила об остановке торгов долларом и евро, затем стало известно и о приостановке торгов гонконгским долларом. Утро 13 июня рублевый индекс Мосбиржи, акции Сбербанка, ВТБ, Мосбиржи, РТС начали с падения.