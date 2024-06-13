ЦБ РФ установил курсы доллара и евро на внебиржевом рынке

Официальные курсы доллара США и евро к российскому рублю по результатам заключенных межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке установил банк России с 13 июня. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.



Официальный курс доллара США и евро к рублю устанавливается на основе данных о средневзвешенном курсе, рассчитанном по сделкам на Мосбирже со сроком расчетов на следующий рабочий день в период с 10 до 15 часов по московскому времени.

Расчеты показывали незначительные отклонения курсов доллара США и евро, рассчитанных на основе внебиржевых данных, от официальных курсов доллара США и евро, установленных Банком России на соответствующие дни. Среднее отклонение с 01.01.2023 до 11.06.2024 для доллара США составило 0,01%, для евро — 0,03%.

