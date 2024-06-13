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    Песков о российских кораблях в Гаване: «Это нормальная практика»

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    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 13 июня рассказал, для чего корабли Северного флота РФ пришли на Кубу.

    «Военные учения — это нормальная практика, в самых разных регионах мира — это тоже нормальная практика для государств, тем более для такой крупной морской державы, как Российская Федерация <...> », — цитирует Пескова РИА Новости.

    Также пресс-секретарь главы государства отметил, что в Кремле не видят никаких поводов для беспокойства в этом случае.

    12 июня Министерство обороны РФ показало корабли, находящиеся в Гаване. В состав отряда вошли новейший фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков», атомная подлодка «Казань», танкер «Академик Пашин» и спасательное судно «Николай Чикер».

    Несколько кораблей США также отправились к побережью Кубы. Американские СМИ отмечали, что за российской подводной лодкой будут наблюдать два американских эсминца и два корабля с гидроакустическим оборудованием, за остальными кораблями — эсминец и катер береговой охраны США.

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    КубаСеверный флотПодлодка Казань
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