Песков о российских кораблях в Гаване: «Это нормальная практика»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 13 июня рассказал, для чего корабли Северного флота РФ пришли на Кубу.



«Военные учения — это нормальная практика, в самых разных регионах мира — это тоже нормальная практика для государств, тем более для такой крупной морской державы, как Российская Федерация <...> », — цитирует Пескова РИА Новости.

Также пресс-секретарь главы государства отметил, что в Кремле не видят никаких поводов для беспокойства в этом случае.

12 июня Министерство обороны РФ показало корабли, находящиеся в Гаване. В состав отряда вошли новейший фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков», атомная подлодка «Казань», танкер «Академик Пашин» и спасательное судно «Николай Чикер».