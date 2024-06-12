Отряд российских военных кораблей зашёл в Гавану

Корабли Северного флота, в том числе новейший фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» зашли в столицу Кубы с неофициальным визитом. Об этом 12 июня сообщает Министерство обороны РФ.
Министерство обороны Российской Федерации
В оборонном ведомстве уточнили, что в состав отряда также подлодка «Казань», танкер «Академик Пашин» и спасательное судно «Николай Чикер». За несколько часов до этого корабельная ударная группа успешно провела учения по применению высокоточного ракетного оружия.
В рамках визита, который продлится несколько дней, экипажи кораблей примут участие в протокольных мероприятиях, запланированы отдых и знакомство с достопримечательностями Гаваны.
Ранее агентство Associated Press со ссылкой на американских чиновников сообщило, что российские корабли и самолеты в ближайшие недели прибудут в Карибский бассейн для проведения там военных учений. В Кремле не стали подтверждать информацию, переадресовав вопрос к МО РФ. Позже визит подтвердил главком ВМФ адмирал Александр Моисеев.