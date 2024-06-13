Законопроект о продаже SIM-карт иностранцам по биометрии внесли в Госдуму

На рассмотрение Госдумы внесли законопроект, обязывающий операторов связи продавать иностранцам SIM-карты только при личном посещении и проверке биометрии. Он же позволит абонентам узнать обо всех телефонных номерах, которые оформлены на их паспортные данные.

Согласно документу, операторы связи будут обязаны уведомить всех своих абонентов обо всех зарегистрированных на них телефонных номерах, а также о заключении нового договора. Пользователь, в свою очередь, сможет приостановить исполнение договора, если он его не заключал. Эта норма призвана сократить число SIM-карт, оформленных мошенническим путем по чужим паспортным данным.

После заключения договора об оказании услуг мобильной связи операторы должны будут передать сведения о нем для размещения в личном кабинете абонента на «Госуслугах». На самом портале при этом появится раздел «Мои SIM-карты», где будут указаны все оформленные на пользователя номера, рассказал в своем Telegram-канале один из авторов инициативы, зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин.

Для иностранных абонентов предполагается ужесточить условия приобретения российских SIM-карт. Договор может быть заключен только при личном посещении иностранцем или лицом без гражданства офиса оператора связи и при обязательном прохождении им идентификации либо аутентификации с использованием биометрических данных.

Количество номеров, которые могут быть зарегистрированы на одного иностранца, предлагается ограничить десятью. В договоре также должен быть прописан код идентификации применяемого устройства (IMEI), и его смена тоже должна будет фиксироваться в документе, иначе оператор будет не вправе предоставлять услуги связи. Помимо этого если оформляется так называемая «служебная» SIM-карта, то в договоре должны будут указать сведения о трудовых отношениях иностранца с юридическими лицами и предпринимателями.