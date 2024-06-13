В Киргизии несколько банков приостановили работу с российскими системами денежных переводов

В Киргизии несколько коммерческих банков сообщили, что приостановили работу с российскими системами денежных переводов. Об этом 13 июня сообщает Интерфакс.

По данным агентства, Mbank заявил о введении временных ограничений по рублевым счетам и картам (пополнение, переводы, конвертации). Банк «Компаньон» сообщил, что в его приложении по техническим причинам недоступны отправка и получение переводов в рублях, а также отправка и получение переводов по системе «Юнистрим».

«В связи с техническими работами <...> не работают следующие системы переводов (отправка и получение) — Astrasend, «Юнистрим», Contact, «Золотая корона», «Сбербанк-онлайн», — цитирует ТАСС заявление киргизского РСК-банка.