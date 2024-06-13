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    В Киргизии несколько банков приостановили работу с российскими системами денежных переводов

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    В Киргизии несколько коммерческих банков сообщили, что приостановили работу с российскими системами денежных переводов. Об этом 13 июня сообщает Интерфакс.

    По данным агентства, Mbank заявил о введении временных ограничений по рублевым счетам и картам (пополнение, переводы, конвертации). Банк «Компаньон» сообщил, что в его приложении по техническим причинам недоступны отправка и получение переводов в рублях, а также отправка и получение переводов по системе «Юнистрим».

    «В связи с техническими работами <...> не работают следующие системы переводов (отправка и получение) — Astrasend, «Юнистрим», Contact, «Золотая корона», «Сбербанк-онлайн», — цитирует ТАСС заявление киргизского РСК-банка.

    Всего об ограничениях заявили примерно в половине кредитных организаций Киргизии.

    По информации Нацбанка Киргизии, 13 июня состоялась встреча с представителями руководства коммерческих банков республики. По ее итогам было заявлено, что регулятор в случае необходимости «примет соответствующие меры, согласно проводимой денежно-кредитной политике».

    Напомним, 12 июня власти США ввели блокирующие санкции в отношении Мосбиржи. Следствием стало прекращение площадкой торгов по валютным парам с долларом США и евро.

    Затем и Великобритания ввела новые антироссийские санкции, в том числе в отношении Московской биржи, Национального клирингового центра (НКЦ) и Национального расчетного депозитария (НРД).

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    КиргизияДенежные переводы
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