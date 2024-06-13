В Киргизии несколько банков приостановили работу с российскими системами денежных переводов

В Киргизии несколько коммерческих банков сообщили, что приостановили работу с российскими системами денежных переводов. Об этом 13 июня сообщает Интерфакс.
По данным агентства, Mbank заявил о введении временных ограничений по рублевым счетам и картам (пополнение, переводы, конвертации). Банк «Компаньон» сообщил, что в его приложении по техническим причинам недоступны отправка и получение переводов в рублях, а также отправка и получение переводов по системе «Юнистрим».
«В связи с техническими работами <...> не работают следующие системы переводов (отправка и получение) — Astrasend, «Юнистрим», Contact, «Золотая корона», «Сбербанк-онлайн», — цитирует ТАСС заявление киргизского РСК-банка.
Всего об ограничениях заявили примерно в половине кредитных организаций Киргизии.
По информации Нацбанка Киргизии, 13 июня состоялась встреча с представителями руководства коммерческих банков республики. По ее итогам было заявлено, что регулятор в случае необходимости «примет соответствующие меры, согласно проводимой денежно-кредитной политике».
Напомним, 12 июня власти США ввели блокирующие санкции в отношении Мосбиржи. Следствием стало прекращение площадкой торгов по валютным парам с долларом США и евро.
Затем и Великобритания ввела новые антироссийские санкции, в том числе в отношении Московской биржи, Национального клирингового центра (НКЦ) и Национального расчетного депозитария (НРД).