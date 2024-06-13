Великобритания присоединилась к санкциям США в отношении Мосбиржи

Великобритания ввела новые антироссийские санкции, в том числе в отношении Московской биржи, Национального клирингового центра (НКЦ) и Национального расчетного депозитария (НРД). Это следует из обновленного 13 июня документа на сайте правительства страны.

Также персональные санкции ввели в отношении председателя правления Московской биржи Юрия Денисова. Ранее он под ограничения каких-либо государств не подпадал.

Кроме того, в санкционном списке Великобритании теперь СПб Биржа, «Русхимальянс», страховая компания «Ингосстрах», бенефициар инвестиционной группы «Инсайт» Авет Миракян, основатель компании Kismet Capital Group Иван Таврин, совладелец группы S8 Capital Армен Саркисян, совладелец «Группы Астра» Денис Флоров.