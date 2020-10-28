Фон дер Ляйен: Вакцины первого поколения обеспечат в лучшем случае 70-процентную вероятность иммунитета к коронавирусу

Евросоюз быстро погружается во вторую волну пандемии, уровень распространения болезни вызывает озабоченность. Пока вакцины от коронавируса обеспечивают лишь 70-процентную вероятность иммунитета, нужно серьёзно нарастить объём тестирования и строго соблюдать меры безопасности. Об этом 28 октября заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Ни одна вакцина не обеспечивает 100-процентного иммунитета, первое поколение вакцин может обеспечить порядка 70% иммунитета, возможно менее. Этот показатель мы уже будем считать эффективным», — приводит её слова ТАСС. Поэтому «все граждане обязаны носить маски, избегать толпы, близких контактов и закрытых помещений». «Страны должны принять новые меры», — считает фон дер Ляйен.