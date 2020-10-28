Фон дер Ляйен: Вакцины первого поколения обеспечат в лучшем случае 70-процентную вероятность иммунитета к коронавирусу
Евросоюз быстро погружается во вторую волну пандемии, уровень распространения болезни вызывает озабоченность. Пока вакцины от коронавируса обеспечивают лишь 70-процентную вероятность иммунитета, нужно серьёзно нарастить объём тестирования и строго соблюдать меры безопасности. Об этом 28 октября заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
«Ни одна вакцина не обеспечивает 100-процентного иммунитета, первое поколение вакцин может обеспечить порядка 70% иммунитета, возможно менее. Этот показатель мы уже будем считать эффективным», — приводит её слова ТАСС. Поэтому «все граждане обязаны носить маски, избегать толпы, близких контактов и закрытых помещений». «Страны должны принять новые меры», — считает фон дер Ляйен.
Глава ЕК сообщила, что Евросоюз выделит 100 млн евро на закупку экспресс-тестов на COVID-19 и распределит их между странами. Они быстрее ПЦР-тестов, хотя последние всё же остаются основой диагностики коронавируса.
Тесты на COVID-19 должны стать такими же доступными, как тесты на беременность, подчеркнул советник главы Еврокомиссии по борьбе с пандемией коронавируса Петер Пиот. По его словам, только вакцина может стать надёжным способом противостоять пандемии, а надеяться на коллективный иммунитет нельзя — такая политика привела бы к гибели миллионов людей. Он добавил, что благодаря тому, что сфера здравоохранения оказалась лучше подготовлена, смертность во время второй волны снизилась вдвое по сравнению с весной.
С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 44 млн человек, более 1,16 млн умерли.