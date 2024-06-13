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    Путин предложил российским регионам создавать комфортные условия для иностранных учебных

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    Россия заинтересована в привлечении квалифицированных ученых из-за рубежа. Для таких специалистов необходимо создавать комфортные условия не только на федеральном уровне, но и на региональном. Об этом на встрече с учеными-получателями мегагрантов в Дубне заявил президент РФ Владимир Путин 13 июня.

    «Мы как раз заинтересованы в том, чтобы специалисты к нам приезжали со всего мира без всяких проблем», - цитирует Путина РИА Новости.

    По словам главы государства, России ничего не «закрывает на замок», страна готова к международному сотрудничеству.

    Ранее стало известно, что премьер-министр России Михаил Мишустин одобрил проект соглашения с Алжирской народной демократической республикой о взаимном признании образования, квалификаций, аттестатов, дипломов и ученых степеней двух стран.

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