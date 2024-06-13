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    Власти России готовятся заключить соглашение с Алжиром о взаимном признании образования двух стран. Мишустин одобрил проект

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    Премьер-министр России Михаил Мишустин одобрил проект соглашения с Алжирской народной демократической республикой о взаимном признании образования, квалификаций, аттестатов, дипломов и ученых степеней двух стран и дал поручение Министерству образования подписать документ по достижении договоренности со второй стороной. Распоряжение главы кабмина размещено на официальном интернет-портале правовой информации.

    Уточняется, что проект был проработан ранее с Алжиром и призван облегчить гражданам двух стран «продолжение обучения и осуществление профессиональной деятельности» в различных институтах участников соглашения. После официального подписания документа, Россия и Алжир признают среднее образование, полученное в обеих странах, а также высшее (бакалавр, лиценциат, специалист, магистр, архитектор, ветеринарный врач) и ученые степени.

    Стороны также обязуются собирать комитет экспертов для решения вопросов, связанных с толкованием данного соглашения, и решать споры, не разрешенные экспертами, по взаимному согласию путем консультаций.

    Ранее «Фонтанка» рассказывала, к каким глобальным переменам готовится система образования и что изменится в приеме-2024.

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    РоссияАлжирМихаил МишустинОбразование
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