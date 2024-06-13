Банк России временно отменяет утренние торги на Мосбирже

Банк России принял решение не проводить торговые сессии до 09:50 по московскому времени на валютном рынке и рынке драгоценных металлов и на срочном рынке ПАО «Московская Биржа» с 14 июня 2024 года и до отмены данного решения. Соответствующее заявление вечером 13 июня было опубликовано на сайте регулятора.

Ранее Минфин США внес Московскую биржу в санкционные списки. После этого Мосбиржа заявила о прекращении торгов долларом и евро.

12 июня в официальном сообщении Центральный банк России уведомил, что курс доллара США и евро к рублю теперь будет определяться посредством банковской отчетности и данных, поступающих от цифровых платформ внебиржевых торгов.

