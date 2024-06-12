ЦБ рассказал, как будет определять курс доллара и евро без биржевых торгов

Официальный курс доллара США и евро к рублю будет определяться посредством банковской отчетности и данных, поступающих от цифровых платформ внебиржевых торгов. Об этом 12 июня говорится в официальном сообщении Центрального банка России.
Отмечается, что такие действия прописаны в указании ЦБ от 3 ноября 2022 года.
Согласно сообщению ЦБ, и компании, и жители России смогут продолжать покупать и продавать доллары США и евро через отечественные банки. Средства на счетах в этих валютах сохраняются.
«По вкладам и счетам граждан и организаций в долларах США и евро сохраняется прежний режим выдачи средств, установленный Банком России», — говорится в сообщении ЦБ.
Напомним, днем 12 июня, после оглашения очередного санкционного списка США, Мосбиржа объявила о приостановке торгов долларом США и евро с 13 июня. ЦБ рассказал о том, как будут проводиться торги этими валютами.