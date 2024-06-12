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    ЦБ: сделки с долларом и евро будут проводиться на внебиржевом рынке

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    Проведение биржевых торгов и расчеты поставочных инструментов в долларах США и евро приостанавливаются. Причиной тому — санкции, введенные Соединенными Штатами в отношении Мосбиржи. Торги на остальных биржевых сегментах и по инструментам в рублях и прочей валюте будут проводиться. Об этом 12 июня сообщает Центральный банк России.

    Согласно сообщению ЦБ, сделки с долларом и евро «продолжат совершаться на внебиржевом рынке».

    Днем 12 июня США объявили о расширении санкционного списка. После Мосбиржа сообщила о том, что в связи с новыми санкциями приостанавливает проведение торгов долларом и евро с 13 июня.

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